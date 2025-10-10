Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большинство заявок (65,3%) на микрозаймы в России в сентябре пришлось на владельцев iPhone, на владельцев Android - лишь 34,7%, говорится в исследовании микрофинансовой компании (МФК) "Займер", которое есть у РИА Новости.

"Владельцев iPhone среди запрашивающих займы больше, чем пользователей Android - 65,3% против 34,7%", - говорится в исследовании, в рамках которого было изучено более 500 тысяч заявок на займы в сентябре 2025 года в сравнении с сентябрем прошлого года.

Отмечается, что среди использующих Android каждый четвертый (26,7%) заявитель по займам является владельцем Redmi. "Чуть меньшая доля заявок приходится на пользователей Samsung (23,5%). Также в топ-5 оказались владельцы смартфонов Huawei (10,3%), Xiaomi (7,9%) и Realme (7,6%)", - уточняется в исследовании.

По данным аналитиков, за последний год доля пользователей iPhone среди заявителей по займам выросла на 9,2 процентных пункта, тогда как процент использующих Redmi остался на прежнем уровне (-0,1 процентного пункта). Владельцев Samsung же стало меньше на 2,6 процентных пункта.

"При этом самые крупные суммы по займам запрашивают владельцы iPhone со средней суммой в 18,1 тысяч рублей. За ними следуют пользователи Samsung (17,5 тысяч рублей) и Xiaomi (17,2 тысяч рублей). Более скромной суммы в 17 тысяч рублей достаточно владельцам Redmi и Huawei", - отмечают аналитики.

Другая ситуация с одобряемыми суммами: наибольшие лимиты по займам получают пользователи Xiaomi (16,7 тысячи рублей), а также Samsung и Huawei (по 16,6 тысячи рублей). Владельцам другой китайской марки Redmi в среднем одобряется 15,7 тысячи рублей, а вот пользователям "яблочной" техники - только 15 тысяч рублей, уточняется в материалах.

"Тот факт, что среди заявителей по займам становится все больше владельцев дорогостоящих гаджетов, еще раз говорит о том, что за последние несколько лет благосостояние заемщиков МФО выросло, в том числе за счет притока банковских клиентов" - отмечают аналитики компании.