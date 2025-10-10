Рейтинг@Mail.ru
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
12:16 10.10.2025 (обновлено: 12:58 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/mid-2047489833.html
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине - РИА Новости, 10.10.2025
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что странам СНГ, "ставшим на рельсы мнимого вступления" в Евросоюз, в частности Молдавии и Украине, в ЕС ставят... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:16:00+03:00
2025-10-10T12:58:00+03:00
в мире
молдавия
украина
белоруссия
максим рыженков
снг
одкб
евросоюз
молдавия
украина
белоруссия
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине

В МИД Белоруссии назвали условие вступления Молдавии и Украины в ЕС

Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что странам СНГ, "ставшим на рельсы мнимого вступления" в Евросоюз, в частности Молдавии и Украине, в ЕС ставят условия по выходу из ряда механизмов Содружества, однако в то же время названные страны остаются участниками выгодных для себя договоров в рамках СНГ.
В последние годы Киев и Кишинев, взявшие курс на евроинтеграцию с ЕС и другими западными структурами, дезавуировали множество договоров, заключенных ими в формате СНГ начиная с 1990-х годов.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине
Вчера, 09:38
"Некоторые государства охотно сегодня еще сохраняют каналы взаимодействия по линии таможенных, пограничных служб, по вопросам транспортного сообщения. Естественно, всё то, что затрагивает экономику, это им интересно. Там, где сегодня они уже встали на рельсы, либо собираются становиться на рельсы мнимого... вступления в Европейский союз - такой фетиш за тысячу гор, который никогда к ним не придет, - вот там они, конечно, по этим направлениям их вынуждают просто уйти из соответствующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ", - сказал Рыженков телеканалу "Первый информационный", отвечая на вопрос об участии Украины и Молдавии в СНГ.
Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале телеканала.
Министр уточнил, что они сохраняют для себя "целый ряд соглашений (в рамках СНГ – ред.), которые касаются прежде всего экономического сотрудничества". "Или же в рамках ОДКБ. Мы знаем, у нас есть тоже один партнер, который в ОДКБ в последнее время не принимает деятельного участия (речь идет об Армении – ред.)", - сказал Рыженков. "Потому что там им ставят такие условия. Ну а там, где им это выгодно, они, конечно же, остаются", - подчеркнул министр.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
29 сентября, 16:55
 
В миреМолдавияУкраинаБелоруссияМаксим РыженковСНГОДКБЕвросоюз
 
 
