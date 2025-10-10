В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине

МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что странам СНГ, "ставшим на рельсы мнимого вступления" в Евросоюз, в частности Молдавии и Украине, в ЕС ставят условия по выходу из ряда механизмов Содружества, однако в то же время названные страны остаются участниками выгодных для себя договоров в рамках СНГ.