Ученый пояснил, почему нельзя точно предсказать погоду дальше двух недель

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Попытки точно предсказать погоду дальше, чем на две недели, не имеют смысла, поскольку упираются в ограничения, обусловленные хаотической физикой атмосферы, но можно уловить усредненные сезонные тенденции изменений климата, заявил РИА Новости заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий.

"Современная метеорология уперлась в фундаментальный предел прогнозируемости, установленный не вычислительной мощностью и не несовершенством моделей, а самой физикой атмосферы. Она ведёт себя как хаотическая система — малейшая неточность в начальных данных со временем растёт экспоненциально, и уже через 10–14 суток прогноз теряет связь с реальностью", - сказал Криницкий.

Он напомнил, что знаменитый математик и метеоролог Эдвард Лоренц в своих работах середины XX века назвал такие вещи "эффектом бабочки" - даже взмах ее крыла способен со временем изменить траекторию развития циклонов. "Если бы в атмосфере существовал "разрыв масштабов" - то есть диапазон масштабов, где нет активных процессов, - мы могли бы усреднить быстрые флуктуации и прогнозировать более медленные изменения. Но такого провала нет: мелкомасштабные возмущения непрерывно взаимодействуют с крупными потоками, передавая им хаотичность и ошибку и тем самым ограничивая горизонт прогноза", - отметил Криницкий.

Роль влаги в этом процессе особая, подчеркнул ученый. "Водяной пар и связанные с ним процессы конденсации и конвекции делают атмосферу значительно менее предсказуемой. Каждое облако, выделяя скрытую теплоту (тепло от конденсации водяного пара), усиливает вертикальные движения, и мелкие различия в распределении влаги быстро перерастают в различия на уровне циклонов. Эксперименты с "высушенными" моделями атмосферы показывают, что без влаго-конвективных эффектов ошибки растут примерно вдвое медленнее, а горизонт прогнозируемости увеличивается с двух до почти трех недель", - добавил собеседник агентства.

Но это не "победа над хаосом", уточнил Криницкий. По его словам, в более сухом климате исчезают и медленные источники предсказуемости — такие, как муссонные колебания, Эль-Ниньо или сезонные аномалии океанов, благодаря которым вообще возможны субсезонные и сезонные оценки. "Сезонный и субсезонный прогнозы потому и называются так, что речь идёт не о предсказании погоды "на каждый день", а о вероятностных смещениях климатических условий. Атмосфера сама по себе хаотична, но океаны, снежный покров, почвенная влага и стратосфера меняются медленно, задавая устойчивое фоновое воздействие на несколько недель или месяцев вперёд. Отсюда и идея: хотя "детерминированная" погода за пределами двух недель непредсказуема, усреднённые сезонные тенденции могут быть уловлены — например, вероятность тёплой зимы во время Эль-Ниньо. Это не синоптический прогноз, а сдвиг статистики, в котором медленные компоненты климата дают слабый, но полезный сигнал", - отметил Криницкий.

В итоге сезонный прогноз в физическом смысле невозможен потому, что наша атмосфера слишком "живая": в ней нет пауз между масштабами вихрей и колебаний, а водяной пар усиливает неустойчивость, разгоняя ошибки, пояснил он. "Даже с идеальными моделями и полным знанием текущего состояния мы упрёмся в хаотический барьер примерно через две недели. Всё, что длиннее, может быть только прогнозом тенденций — отражением взаимодействия медленных и быстрых процессов, а не попыткой "узнать будущее" в привычном смысле", - подчеркнул Криницкий.