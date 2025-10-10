" Комментарии дают редкое, новое представление об ухудшении отношений Запада с Россией, которое достигло апогея в феврале 2022 года <...>. Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны, которая теперь превратилась в затяжной конфликт", — говорится в публикации. В 2022 году бывший канцлер признавала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.

Президент России Владимир Путин заявил на недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках.



Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.