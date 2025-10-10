Рейтинг@Mail.ru
"Редкое представление". СМИ поразились новому заявлению Меркель о России - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 10.10.2025 (обновлено: 09:21 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/merkel-2047440436.html
"Редкое представление". СМИ поразились новому заявлению Меркель о России
"Редкое представление". СМИ поразились новому заявлению Меркель о России - РИА Новости, 10.10.2025
"Редкое представление". СМИ поразились новому заявлению Меркель о России
Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о России показывает лицемерие Запада, пишет Responsible Statecraft. Позавчера она заявила в интервью венгерскому... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:00:00+03:00
2025-10-10T09:21:00+03:00
в мире
россия
германия
киев
ангела меркель
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005170841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2069a9d6f5c3ae905d3f74c6897824b4.jpg
https://ria.ru/20251009/merkel-2047174137.html
https://ria.ru/20251008/smi-2047014657.html
россия
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005170841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae3c506e96c85733075dce33ce178e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, киев, ангела меркель, владимир путин
В мире, Россия, Германия, Киев, Ангела Меркель, Владимир Путин
"Редкое представление". СМИ поразились новому заявлению Меркель о России

RS: заявление Меркель о России показало лицемерие Запада. О чем она сказала

© AP Photo / Michael KappelerБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о России показывает лицемерие Запада, пишет Responsible Statecraft.

Позавчера она заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ульянов прокомментировал слова Меркель о политике Запада против России
9 октября, 01:36
"Комментарии дают редкое, новое представление об ухудшении отношений Запада с Россией, которое достигло апогея в феврале 2022 года <...>. Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны, которая теперь превратилась в затяжной конфликт", — говорится в публикации.

В 2022 году бывший канцлер признавала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.
Президент России Владимир Путин заявил на недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ
8 октября, 11:37
 
В миреРоссияГерманияКиевАнгела МеркельВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала