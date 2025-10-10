ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину о ситуации с переговорами по Украине. Среди прочего он отметил, что Киев не отреагировал на проекты меморандума по урегулированию. Главные заявления — в материале РИА Новости.

О паузе в урегулировании

Переговорный процесс остановился по вине Украины, Россия продолжает стремление к завершению конфликта:

« "Стоит он на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами. То есть они не отвечают на проект документа, который был передан. Они не отвечают на наше предложение создать конкретные три рабочие группы". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

Отсутствие реакции от Киева по предложению Москвы не позволяет начать "домашнюю работу" для организации встречи на высшем уровне.

Об импульсе Анкориджа

Москва исполнена оптимизма с точки зрения духа Анкориджа по вопросу урегулирования на Украине:

« "Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив, он живет, и будем надеяться, будет жить дальше". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

С точки зрения поведения киевского режима Москва констатирует "пока не очень хорошее развитие событий", но будет надеяться, что президент США Дональд Трамп сохранит политическую волю на завершение конфликта.

Об агрессивной позиции Европы

Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию:

« "Такую труднообъяснимую, оголтелую позицию, на фоне этого милитаристскую". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

Киевский режим не отдает себе отчета в том, что с каждым днем его переговорные позиции только ухудшаются.

Встреча в Стамбуле

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Турции 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.

Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский , украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.