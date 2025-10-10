Рейтинг@Mail.ru
Киев не отреагировал на проекты мирного меморандума, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 10.10.2025 (обновлено: 11:19 10.10.2025)
Киев не отреагировал на проекты мирного меморандума, заявил Песков
Киев не отреагировал на проекты мирного меморандума, заявил Песков
Киев не отреагировал на проекты мирного меморандума, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину о ситуации с переговорами по Украине. Среди прочего он...
Киев не отреагировал на проекты мирного меморандума, заявил Песков

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину о ситуации с переговорами по Украине. Среди прочего он отметил, что Киев не отреагировал на проекты меморандума по урегулированию. Главные заявления — в материале РИА Новости.

О паузе в урегулировании

Переговорный процесс остановился по вине Украины, Россия продолжает стремление к завершению конфликта:
«

"Стоит он на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами. То есть они не отвечают на проект документа, который был передан. Они не отвечают на наше предложение создать конкретные три рабочие группы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
Отсутствие реакции от Киева по предложению Москвы не позволяет начать "домашнюю работу" для организации встречи на высшем уровне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине
9 октября, 04:43

Об импульсе Анкориджа

Москва исполнена оптимизма с точки зрения духа Анкориджа по вопросу урегулирования на Украине:
«
"Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив, он живет, и будем надеяться, будет жить дальше".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
С точки зрения поведения киевского режима Москва констатирует "пока не очень хорошее развитие событий", но будет надеяться, что президент США Дональд Трамп сохранит политическую волю на завершение конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Зеленский поставил Трампу новое условие
9 октября, 10:45

Об агрессивной позиции Европы

Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию:
«
"Такую труднообъяснимую, оголтелую позицию, на фоне этого милитаристскую".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
Киевский режим не отдает себе отчета в том, что с каждым днем его переговорные позиции только ухудшаются.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте
9 октября, 18:31

Встреча в Стамбуле

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Турции 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.
Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с президентом России.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
9 октября, 11:37
 
