Медведев посетил военный парад в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев в качестве гостя присутствовал на параде вместе с главами других иностранных делегаций, которые прибыли на торжества. Парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре города. Это символ Пхеньяна, как Красная площадь в Москве. Площадь имени Ким Ир Сена является главным местом в КНДР для проведения военных парадов, митингов и демонстраций. Она была построена в 1954 году сразу после Корейской войны.
Площадь занимает территорию 75 тысяч квадратных метров и может одновременно разместить до 100 тысяч человек. Занимает тридцатое место в списке крупнейших площадей мира. На фасадах зданий, выходящих на площадь расположены портреты предыдущих руководителей страны Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.