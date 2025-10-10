Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что страны G7 враждебно относятся к России - РИА Новости, 10.10.2025
19:59 10.10.2025
Медведев заявил, что страны G7 враждебно относятся к России
Современное значение "Большой Семерки" (G7) неясно, а страны объединения враждебно относятся к России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
Медведев заявил, что страны G7 враждебно относятся к России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Современное значение "Большой Семерки" (G7) неясно, а страны объединения враждебно относятся к России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Председатель "Единой России" в ходе визита в КНДР вспомнил о своем посещении Пхеньяна 25 лет назад, когда российская делегация после переговоров с корейскими представителями отправилась на саммит "Большой Восьмерки" в Японию. Он подчеркнул, что мир с тех пор изменился, и той "восьмерки" больше нет, вместо этого осталась "какая-то семерка".
"Значение ее неясно, а страны, которые составляют эту "семерку", относятся к России враждебно", - отметил Медведев.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению ЦК Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания политической силы. Восьмидесятилетие партии отмечается в пятницу.
