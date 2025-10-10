Медведев заявил, что страны G7 враждебно относятся к России

Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению ЦК Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания политической силы. Восьмидесятилетие партии отмечается в пятницу.