Медведев призвал недругов КНДР задуматься, стоит ли напрягать отношения
Медведев призвал недругов КНДР задуматься, стоит ли напрягать отношения
Недруги Пхеньяна должны трижды призадуматься, стоит ли напрягать отношения с КНДР, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
дмитрий медведев
единая россия
Медведев призвал недругов КНДР задуматься, стоит ли напрягать отношения
Медведев предупредил недругов КНДР