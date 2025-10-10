https://ria.ru/20251010/medvedev-2047608961.html
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа - РИА Новости, 10.10.2025
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа
КНДР и корейская народная армия на военном параде в Пхеньяне продемонстрировали свои возможности и консолидацию народа, заявил председатель партии "Единая... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:15:00+03:00
2025-10-10T19:15:00+03:00
2025-10-10T19:15:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_ec7a5f0d02806444c812804a5f7759f2.jpg
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047360334.html
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba9b663ae6baa49e108fd62962577418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, дмитрий медведев, единая россия
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа
Медведев прокомментировал военный парад в Пхеньяне