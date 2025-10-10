Рейтинг@Mail.ru
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/medvedev-2047608961.html
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа - РИА Новости, 10.10.2025
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа
КНДР и корейская народная армия на военном параде в Пхеньяне продемонстрировали свои возможности и консолидацию народа, заявил председатель партии "Единая... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:15:00+03:00
2025-10-10T19:15:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_ec7a5f0d02806444c812804a5f7759f2.jpg
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047360334.html
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba9b663ae6baa49e108fd62962577418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, дмитрий медведев, единая россия
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев: парад в Пхеньяне показал возможности и консолидацию народа

Медведев прокомментировал военный парад в Пхеньяне

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на Торжественном собрании по случаи 80-летия создания Трудовой партии Кореи и на художественно-гимнастическом представлении на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне
Дмитрий Медведев на Торжественном собрании по случаи 80-летия создания Трудовой партии Кореи и на художественно-гимнастическом представлении на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев на Торжественном собрании по случаи 80-летия создания Трудовой партии Кореи и на художественно-гимнастическом представлении на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. КНДР и корейская народная армия на военном параде в Пхеньяне продемонстрировали свои возможности и консолидацию народа, заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Парад действительно очень хорошо подготовлен. Корейская Народно-Демократическая Республика и народная армия Кореи продемонстрировали все свои возможности и консолидацию людей, живущих здесь", - сказал Медведев журналистам.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия и КНДР вместе противостоят угрозам Запада, заявил Медведев
9 октября, 18:40
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияПхеньянДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала