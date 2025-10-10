Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал КНДР в числе друзей и партнеров России - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 10.10.2025 (обновлено: 19:39 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/medvedev-2047608278.html
Медведев назвал КНДР в числе друзей и партнеров России
Медведев назвал КНДР в числе друзей и партнеров России - РИА Новости, 10.10.2025
Медведев назвал КНДР в числе друзей и партнеров России
Партнеры и друзья России остаются прежними, КНДР и ее народ - в их числе, заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:11:00+03:00
2025-10-10T19:39:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378594_0:103:2901:1735_1920x0_80_0_0_b5bf3cddb3cc17c70564858dc287c561.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047606456.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378594_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_ac2d9706fb8638e0dafbfa0ba6f14af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр (северная корея), дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал КНДР в числе друзей и партнеров России

Медведев: партнеры и друзья РФ остаются прежними, в том числе и КНДР

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Партнеры и друзья России остаются прежними, КНДР и ее народ - в их числе, заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наши партнеры, наши друзья остаются прежними, среди них - дружественная нам Корейская Народно-Демократическая Республика, ее народ, ее руководитель", - сказал Медведев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Вчера, 18:59
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Дмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала