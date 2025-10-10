Рейтинг@Mail.ru
Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в Курской области - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 10.10.2025 (обновлено: 20:53 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/medvedev-2047606365.html
Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в Курской области
Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в Курской области - РИА Новости, 10.10.2025
Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в Курской области
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил КНДР за подвиг корейских военных, которые помогали ВС России... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:58:00+03:00
2025-10-10T20:53:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
курская область
ким чен ын
в мире
дмитрий медведев
единая россия
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047348832.html
кндр (северная корея)
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, в мире, дмитрий медведев, единая россия, корейская народная армия, вооруженные силы украины, владимир путин
КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Ким Чен Ын, В мире, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Корейская народная армия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в Курской области

Медведев поблагодарил КНДР за подвиг корейских военных в Курской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил КНДР за подвиг корейских военных, которые помогали ВС России громить врага в Курской области.
"Я, ещё раз, пользуясь этой возможностью, хочу высказать слова нашей огромной благодарности корейскому народу, лидеру Кореи Ким Чен Ыну за те решения, которые были приняты, и за подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая нашим вооруженным силам громить врага в Курской области. Большое спасибо", - сказал Медведев журналистам.
"Это особенно остро ощущается здесь, на корейской земле, о чем я тоже по окончании парада сказал товарищу Ким Чен Ыну", - добавил он.
Медведев в среду прилетел в КНДР с визитом, он возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Медведев: подвиг бойцов из России и КНДР сохранится в сердцах россиян
9 октября, 17:41
 
КНДР (Северная Корея)РоссияКурская областьКим Чен ЫнВ миреДмитрий МедведевЕдиная РоссияКорейская народная армияВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала