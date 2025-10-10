Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в Курской области

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил КНДР за подвиг корейских военных, которые помогали ВС России громить врага в Курской области.
"Я, ещё раз, пользуясь этой возможностью, хочу высказать слова нашей огромной благодарности корейскому народу, лидеру Кореи Ким Чен Ыну за те решения, которые были приняты, и за подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая нашим вооруженным силам громить врага в Курской области. Большое спасибо", - сказал Медведев журналистам.
"Это особенно остро ощущается здесь, на корейской земле, о чем я тоже по окончании парада сказал товарищу Ким Чен Ыну", - добавил он.
Медведев в среду прилетел в КНДР с визитом, он возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.