Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу соболезнования в связи с произошедшим в стране наводнением, в результате которого есть жертвы.

"Знаю, что у вас произошло наводнение, к сожалению, с человеческими жертвами, поэтому хочу передать вам наши искренние соболезнования", - сказал Медведев во время встречи.