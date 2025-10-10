Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу соболезнования в связи с произошедшим в стране наводнением, в результате которого есть жертвы.
"Знаю, что у вас произошло наводнение, к сожалению, с человеческими жертвами, поэтому хочу передать вам наши искренние соболезнования", - сказал Медведев во время встречи.
В свою очередь, То Лам поблагодарил его за теплые слова.
"Спасибо за то, что Вы выразили соболезнования в связи с наводнением, которое произошло у нас в стране. В последние десятилетия мы постоянно сталкиваемся с этой ситуацией, постоянно тайфуны влияют на нашу территорию, вызывают большие разрушения", - сказал генсек ЦК Компартии Вьетнама.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
