Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 10.10.2025 (обновлено: 14:30 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/medvedev-2047516575.html
Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама
Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 10.10.2025
Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама
Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу соболезнования в связи с... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:10:00+03:00
2025-10-10T14:30:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
вьетнам
дмитрий медведев
то лам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047400057.html
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047360842.html
россия
кндр (северная корея)
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр (северная корея), вьетнам, дмитрий медведев, то лам
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Вьетнам, Дмитрий Медведев, То Лам
Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама

Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама из-за наводнения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу соболезнования в связи с произошедшим в стране наводнением, в результате которого есть жертвы.
Беседа состоялась в пятницу в ходе визита Медведева в КНДР.
Кадры празднования 80-летия Трудовой партии Кореи с участием Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев посетил торжество к 80-летию создания Трудовой партии Кореи
9 октября, 22:57
"Знаю, что у вас произошло наводнение, к сожалению, с человеческими жертвами, поэтому хочу передать вам наши искренние соболезнования", - сказал Медведев во время встречи.
В свою очередь, То Лам поблагодарил его за теплые слова.
"Спасибо за то, что Вы выразили соболезнования в связи с наводнением, которое произошло у нас в стране. В последние десятилетия мы постоянно сталкиваемся с этой ситуацией, постоянно тайфуны влияют на нашу территорию, вызывают большие разрушения", - сказал генсек ЦК Компартии Вьетнама.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев оценил отношения России и КНДР
9 октября, 18:44
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)ВьетнамДмитрий МедведевТо Лам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала