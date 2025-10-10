Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Русский военный летчик Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, и грустно, что на современной Украине его безграмотно считают якобы "выдающимся украинским авиатором", заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Он родился в Нижнем, здесь учился в Аракчеевском кадетском корпусе, здесь впервые летал – на планере. Здесь гордятся всемирно известным земляком. Служил и во Владивостоке , и в Варшаве – по всей Империи", - написал Мединский в своем Telegram-канале

Перед Первой мировой войной офицерская судьба забросила Нестерова в Киевский авиаотряд, напомнил помощник президента.

"И что же? Теперь по укрозаконам о нацпамяти он … "выдающийся украинский авиатор". Потому "запрещен и осужден" не будет. В отличие от всех героев Империи: от Суворова до Скобелева. Их имена на Украине отныне подлежат "забвению", память – уничтожению", - добавил Мединский.

"Видатний український авіатор" не имел никаких связей с Малороссией, погиб на фронте в Австро-Венгрии , разве что похоронен в Киеве – "матери городов русских", - отметил Мединский.

"Хочется посмеяться над безграмотными свидомыми дурнями, но как-то даже грустно", - добавил он в постскриптуме.