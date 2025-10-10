Рейтинг@Mail.ru
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/medinskij-2047626296.html
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский - РИА Новости, 10.10.2025
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский
Русский военный летчик Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, и грустно, что на современной Украине его безграмотно считают якобы "выдающимся... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T21:13:00+03:00
2025-10-10T21:13:00+03:00
украина
россия
нижегородская область
владимир мединский
глеб никитин
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
https://ria.ru/20250824/uchebniki-2037313510.html
https://ria.ru/20251005/medinskiy-2046495946.html
украина
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8f582686fe4fcc701989b0d5f7b4fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, нижегородская область, владимир мединский, глеб никитин, российское военно-историческое общество (рвио)
Украина, Россия, Нижегородская область, Владимир Мединский, Глеб Никитин, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский

Мединский: на Украине Нестерова безграмотно считают украинским авиатором

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Русский военный летчик Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, и грустно, что на современной Украине его безграмотно считают якобы "выдающимся украинским авиатором", заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он возложил цветы к памятнику Нестерову на родине авиатора в Нижнем Новгороде.
РВИО передало учебники по истории украинским военнопленным - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным
24 августа, 17:10
"Он родился в Нижнем, здесь учился в Аракчеевском кадетском корпусе, здесь впервые летал – на планере. Здесь гордятся всемирно известным земляком. Служил и во Владивостоке, и в Варшаве – по всей Империи", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Перед Первой мировой войной офицерская судьба забросила Нестерова в Киевский авиаотряд, напомнил помощник президента.
"И что же? Теперь по укрозаконам о нацпамяти он … "выдающийся украинский авиатор". Потому "запрещен и осужден" не будет. В отличие от всех героев Империи: от Суворова до Скобелева. Их имена на Украине отныне подлежат "забвению", память – уничтожению", - добавил Мединский.
"Видатний український авіатор" не имел никаких связей с Малороссией, погиб на фронте в Австро-Венгрии, разве что похоронен в Киеве – "матери городов русских", - отметил Мединский.
"Хочется посмеяться над безграмотными свидомыми дурнями, но как-то даже грустно", - добавил он в постскриптуме.
Петр Николаевич Нестеров (1887-1914) — русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, автор знаменитой "петли Нестерова" (1913). Погиб 8 августа 1914 года в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации совершив таран.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории
5 октября, 15:04
 
УкраинаРоссияНижегородская областьВладимир МединскийГлеб НикитинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала