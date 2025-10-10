https://ria.ru/20251010/medinskij-2047626296.html
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский - РИА Новости, 10.10.2025
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский
Русский военный летчик Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, и грустно, что на современной Украине его безграмотно считают якобы "выдающимся... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T21:13:00+03:00
2025-10-10T21:13:00+03:00
2025-10-10T21:13:00+03:00
украина
россия
нижегородская область
владимир мединский
глеб никитин
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
https://ria.ru/20250824/uchebniki-2037313510.html
https://ria.ru/20251005/medinskiy-2046495946.html
украина
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8f582686fe4fcc701989b0d5f7b4fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, нижегородская область, владимир мединский, глеб никитин, российское военно-историческое общество (рвио)
Украина, Россия, Нижегородская область, Владимир Мединский, Глеб Никитин, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, заявил Мединский
Мединский: на Украине Нестерова безграмотно считают украинским авиатором
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Русский военный летчик Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, и грустно, что на современной Украине его безграмотно считают якобы "выдающимся украинским авиатором", заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
он возложил цветы к памятнику Нестерову на родине авиатора в Нижнем Новгороде
.
"Он родился в Нижнем, здесь учился в Аракчеевском кадетском корпусе, здесь впервые летал – на планере. Здесь гордятся всемирно известным земляком. Служил и во Владивостоке
, и в Варшаве
– по всей Империи", - написал Мединский
в своем Telegram-канале
.
Перед Первой мировой войной офицерская судьба забросила Нестерова в Киевский авиаотряд, напомнил помощник президента.
"И что же? Теперь по укрозаконам о нацпамяти он … "выдающийся украинский авиатор". Потому "запрещен и осужден" не будет. В отличие от всех героев Империи: от Суворова до Скобелева. Их имена на Украине
отныне подлежат "забвению", память – уничтожению", - добавил Мединский.
"Видатний український авіатор" не имел никаких связей с Малороссией, погиб на фронте в Австро-Венгрии
, разве что похоронен в Киеве
– "матери городов русских", - отметил Мединский.
"Хочется посмеяться над безграмотными свидомыми дурнями, но как-то даже грустно", - добавил он в постскриптуме.
Петр Николаевич Нестеров (1887-1914) — русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, автор знаменитой "петли Нестерова" (1913). Погиб 8 августа 1914 года в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации совершив таран.