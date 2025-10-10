В Риме прошла презентация книги Владимира Мединского

РИМ, 10 окт – РИА Новости. Презентация итальянского издания книги помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского "Война. Мифы СССР 1939-1945" прошла в четверг на площадке Русского дома в Риме, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие, организованное посольством России Италии и издательством Сандро Тети, собрало полный зал соотечественников и итальянцев-любителей русской культуры и истории.

Посол России в Италии Алексей Парамонов назвал презентацию полезным поводом собраться дипломатам, историкам, экспертам – всем, кого объединяет желание иметь собственное мнение о событиях прошлого и настоящего.

"Книга Мединского представляет собой важный шаг не только в исторической ретроспективе, но и с точки зрения осмысления реальности, в которой в настоящее время существуют страны нашего континента", - заявил Парамонов. По его словам, события военной эпохи часто искажаются в интересах современной внешней и внутренней политики, особенно в контексте конфликта в Украине

"Как стало ясно на сегодняшний день, ни Украина, ни Запад, подстрекавший её и отказывавшийся идти на компромисс, не заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации дипломатическим путём. Напротив, они сознательно, и, я бы даже сказал, с одержимостью, продолжают преследовать, казалось бы, недостижимую цель: нанести России стратегическое поражение. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, как Европейский союз и НАТО фактически подавляют намерения даже президента США Дональда Трампа , который был полон решимости внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса", - заявил посол.

По словам директора Русского дома Дарии Пушковой, книга Мединского служит пониманию периода Великой Отечественной войны. "Это значит не только обращаться к прошлому, но и задаваться вопросом о том, как прошлое продолжает влиять на наше настоящее, на наш образ мышления, суждения и построение диалога между народами", - заключила Пушкова.

Мединский в видеообращении к собравшимся выразил надежду, что его книга обретет "своего заинтересованного и вдумчивого читателя в прекрасной Италии".

"Сохраняя память о наших героях, мы ни в коей степени не хотим и не забываем, не принижаем значение наших союзников по антигитлеровской коалиции, всех участников европейского Сопротивления, партизан, подпольщиков, - всех тех, кто вместе боролся против фашизма. … А мы отлично помним подвиг итальянских партизан, подпольщиков, всех тех, кто не жалел своей жизни, приближая нашу общую победу над нацизмом", - сказал помощник президента и бывший министр культуры.