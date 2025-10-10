Рейтинг@Mail.ru
В Риме прошла презентация книги Владимира Мединского
Культура
 
01:29 10.10.2025 (обновлено: 01:36 10.10.2025)
В Риме прошла презентация книги Владимира Мединского
В Риме прошла презентация книги Владимира Мединского - РИА Новости, 10.10.2025
В Риме прошла презентация книги Владимира Мединского
Презентация итальянского издания книги помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского "Война... РИА Новости, 10.10.2025
В Риме прошла презентация книги Владимира Мединского

В Риме прошла презентация книги Мединского "Война. Мифы СССР 1939-1945"

РИМ, 10 окт – РИА Новости. Презентация итальянского издания книги помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского "Война. Мифы СССР 1939-1945" прошла в четверг на площадке Русского дома в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, организованное посольством России в Италии и издательством Сандро Тети, собрало полный зал соотечественников и итальянцев-любителей русской культуры и истории.
Посол России в Италии Алексей Парамонов назвал презентацию полезным поводом собраться дипломатам, историкам, экспертам – всем, кого объединяет желание иметь собственное мнение о событиях прошлого и настоящего.
"Книга Мединского представляет собой важный шаг не только в исторической ретроспективе, но и с точки зрения осмысления реальности, в которой в настоящее время существуют страны нашего континента", - заявил Парамонов. По его словам, события военной эпохи часто искажаются в интересах современной внешней и внутренней политики, особенно в контексте конфликта в Украине.
"Как стало ясно на сегодняшний день, ни Украина, ни Запад, подстрекавший её и отказывавшийся идти на компромисс, не заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации дипломатическим путём. Напротив, они сознательно, и, я бы даже сказал, с одержимостью, продолжают преследовать, казалось бы, недостижимую цель: нанести России стратегическое поражение. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, как Европейский союз и НАТО фактически подавляют намерения даже президента США Дональда Трампа, который был полон решимости внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса", - заявил посол.
По словам директора Русского дома Дарии Пушковой, книга Мединского служит пониманию периода Великой Отечественной войны. "Это значит не только обращаться к прошлому, но и задаваться вопросом о том, как прошлое продолжает влиять на наше настоящее, на наш образ мышления, суждения и построение диалога между народами", - заключила Пушкова.
Мединский в видеообращении к собравшимся выразил надежду, что его книга обретет "своего заинтересованного и вдумчивого читателя в прекрасной Италии".
"Сохраняя память о наших героях, мы ни в коей степени не хотим и не забываем, не принижаем значение наших союзников по антигитлеровской коалиции, всех участников европейского Сопротивления, партизан, подпольщиков, - всех тех, кто вместе боролся против фашизма. … А мы отлично помним подвиг итальянских партизан, подпольщиков, всех тех, кто не жалел своей жизни, приближая нашу общую победу над нацизмом", - сказал помощник президента и бывший министр культуры.
Вместе с презентацией книги в стенах Русского дома открылась выставка "Ордена и медали Великой Победы" Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Посетители получат возможность увидеть и ознакомиться с историей боевых наград Великой Отечественной войны. Выставку по видеосвязи представил директор музея, заслуженный работник культуры РФ Юрий Комлев.
