В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент
В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент - РИА Новости, 10.10.2025
В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент
10.10.2025
В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент
В мессенджере Max появилась возможность скрывать чувствительный контент
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подписчики каналов в Max теперь могут делиться прямой ссылкой на контент и скрывать чувствительный, рассказали в пресс-службе нацмессенджера.
"Пользователи могут делиться прямой ссылкой на контент, а чувствительный – скрывать. Обновления доступны в последней версии приложения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для скрытия публикаций с чувствительным или неприемлемым для конкретного пользователя содержанием нужно активировать опцию "Контент": каналы и посты с маркировкой "16+" пропадут из ленты, поиска и пересылок.
Для того, чтобы включить настройку, нужно зайти в раздел "Приватность" и выбрать вкладку "Безопасный режим", нажать на кнопку "Контент" и выбрать, какой контент показывать: весь или безопасный.
Обновление мессенджера затронуло и авторов каналов - они получили доступ к счетчику просмотров публикаций и возможность оформлять ключевые мысли в постах в цитаты.