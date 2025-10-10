Рейтинг@Mail.ru
В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент - РИА Новости, 10.10.2025
14:05 10.10.2025
В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент
В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент
Подписчики каналов в Max теперь могут делиться прямой ссылкой на контент и скрывать чувствительный, рассказали в пресс-службе нацмессенджера. РИА Новости, 10.10.2025
2025
В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент

В мессенджере Max появилась возможность скрывать чувствительный контент

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подписчики каналов в Max теперь могут делиться прямой ссылкой на контент и скрывать чувствительный, рассказали в пресс-службе нацмессенджера.
"Пользователи могут делиться прямой ссылкой на контент, а чувствительный – скрывать. Обновления доступны в последней версии приложения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для скрытия публикаций с чувствительным или неприемлемым для конкретного пользователя содержанием нужно активировать опцию "Контент": каналы и посты с маркировкой "16+" пропадут из ленты, поиска и пересылок.
Для того, чтобы включить настройку, нужно зайти в раздел "Приватность" и выбрать вкладку "Безопасный режим", нажать на кнопку "Контент" и выбрать, какой контент показывать: весь или безопасный.
Обновление мессенджера затронуло и авторов каналов - они получили доступ к счетчику просмотров публикаций и возможность оформлять ключевые мысли в постах в цитаты.
Заголовок открываемого материала