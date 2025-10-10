В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подписчики каналов в Max теперь могут делиться прямой ссылкой на контент и скрывать чувствительный, рассказали в пресс-службе нацмессенджера.

"Пользователи могут делиться прямой ссылкой на контент, а чувствительный – скрывать. Обновления доступны в последней версии приложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для скрытия публикаций с чувствительным или неприемлемым для конкретного пользователя содержанием нужно активировать опцию "Контент": каналы и посты с маркировкой "16+" пропадут из ленты, поиска и пересылок.

Для того, чтобы включить настройку, нужно зайти в раздел "Приватность" и выбрать вкладку "Безопасный режим", нажать на кнопку "Контент" и выбрать, какой контент показывать: весь или безопасный.