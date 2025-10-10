https://ria.ru/20251010/max-2047509506.html
ПСБ тестирует бизнес-ассистента для малого бизнеса в мессенджере MAX
ПСБ тестирует бизнес-ассистента для малого бизнеса в мессенджере MAX
ПСБ тестирует бизнес-ассистента для малого бизнеса в мессенджере MAX
ПСБ тестирует технологию обслуживания предпринимателей на базе ИИ через российский мессенджер MAX, сообщает банк. РИА Новости, 10.10.2025
ПСБ тестирует бизнес-ассистента для малого бизнеса в мессенджере MAX
ПСБ разработал чат-бота для обслуживания предпринимателей через MAX
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПСБ тестирует технологию обслуживания предпринимателей на базе ИИ через российский мессенджер MAX, сообщает банк.
Презентация технологии прошла на стенде банка в рамках форума "Финополис-2025", проект пока запущен в пилотном режиме.
Как пояснили в банке, согласно этой разработке в интерфейс мессенджера MAX в формате чат-бота интегрируется виртуальный бизнес-ассистент ПСБ для клиентов из числа малого и среднего бизнеса, работающий на базе искусственного интеллекта. С его помощью предприниматели непосредственно в мессенджере смогут совершать различные банковские операции. Планируется, что чат-бот также поможет с такими задачами, как подбор персонала, продвижение в соцсетях и торговля на маркетплейсах.
"ПСБ непрерывно расширяет каналы дистанционного обслуживания бизнес-клиентов, предлагая технологичные и безопасные альтернативы интернет-банку и мобильному приложению. На текущий момент 57% консультаций по продуктам и услугам ПСБ в текстовом боте ВКонтакте происходит без участия сотрудников. Мы предоставили аналогичный функционал в российском мессенджере MAX, и скоро чат-бот станет доступен всем клиентам ПСБ", – приводятся в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирины Жимериной.