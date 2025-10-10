ПСБ тестирует бизнес-ассистента для малого бизнеса в мессенджере MAX

Как пояснили в банке, согласно этой разработке в интерфейс мессенджера MAX в формате чат-бота интегрируется виртуальный бизнес-ассистент ПСБ для клиентов из числа малого и среднего бизнеса, работающий на базе искусственного интеллекта. С его помощью предприниматели непосредственно в мессенджере смогут совершать различные банковские операции. Планируется, что чат-бот также поможет с такими задачами, как подбор персонала, продвижение в соцсетях и торговля на маркетплейсах.