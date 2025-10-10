https://ria.ru/20251010/makron-2047635244.html
Лекорню вновь стал премьером Франции
Лекорню вновь стал премьером Франции - РИА Новости, 10.10.2025
Лекорню вновь стал премьером Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 10.10.2025
Лекорню вновь стал премьером Франции
Макрон назначил экс-министра обороны Лекорню премьером Франции