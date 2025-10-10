https://ria.ru/20251010/makron-2047582007.html
Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Поведение президента Франции Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса противоречит принципам демократии, заявила лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ле Пен
призвала распустить Национальное собрание (нижняя палата - ред.) и организовать досрочные выборы после ухода с поста премьер-министра Себастьяна Лекорню
в начале октября.
"Спектакль удручающий. Политические партии готовы пойти на любые компромиссы, чтобы избежать (досрочных - ред.) выборов. Бояться суда избирателей значит отрекаться от демократии. Выборы - это основа нашей Республики, а не угроза, которую стоит избегать", - написала она в своем профиле в соцети в Х.
Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции
, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона
и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Макрон принимает в пятницу днем в Елисейском дворце лидеров партий на фоне политического кризиса в стране, после чего должно быть объявлено имя нового премьера Франции. На переговоры с президентом не были приглашены только правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция".
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предыдущий премьер Франсуа Байру
подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.