Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен - РИА Новости, 10.10.2025
17:34 10.10.2025
Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен
Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен - РИА Новости, 10.10.2025
Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен
Поведение президента Франции Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса противоречит принципам демократии, заявила лидер парламентской фракции правой... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
себастьян лекорню
франция
Новости
в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Себастьян Лекорню
Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен

Ле Пен: поведение Макрона на фоне кризиса противоречит принципам демократии

© AP Photo / Philippe Magoni Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Поведение президента Франции Эммануэля Макрона на фоне политического кризиса противоречит принципам демократии, заявила лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ле Пен призвала распустить Национальное собрание (нижняя палата - ред.) и организовать досрочные выборы после ухода с поста премьер-министра Себастьяна Лекорню в начале октября.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону
9 октября, 04:06
9 октября, 04:06
"Спектакль удручающий. Политические партии готовы пойти на любые компромиссы, чтобы избежать (досрочных - ред.) выборов. Бояться суда избирателей значит отрекаться от демократии. Выборы - это основа нашей Республики, а не угроза, которую стоит избегать", - написала она в своем профиле в соцети в Х.
Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Макрон принимает в пятницу днем в Елисейском дворце лидеров партий на фоне политического кризиса в стране, после чего должно быть объявлено имя нового премьера Франции. На переговоры с президентом не были приглашены только правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция".
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Во Франции жестко раскритиковали Макрона за призывы к новым жертвам
6 марта, 16:59
6 марта, 16:59
 
В мире Франция Эммануэль Макрон Марин Ле Пен Себастьян Лекорню
 
 
