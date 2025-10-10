Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен

"Спектакль удручающий. Политические партии готовы пойти на любые компромиссы, чтобы избежать (досрочных - ред.) выборов. Бояться суда избирателей значит отрекаться от демократии. Выборы - это основа нашей Республики, а не угроза, которую стоит избегать", - написала она в своем профиле в соцети в Х.

Макрон принимает в пятницу днем в Елисейском дворце лидеров партий на фоне политического кризиса в стране, после чего должно быть объявлено имя нового премьера Франции. На переговоры с президентом не были приглашены только правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция".