Французский политик назвал Макрона цепляющимся за власть сумасшедшим

ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, взяв в плен страну, и готов на всё, чтобы удержаться у власти, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ряд оппозиционных партий после ухода с поста премьер-министра Себастьяна Лекорню в начале октября вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.
"Есть настоящее ощущение, что вся страна находится в плену у одного сумасшедшего. Одержимый (властью - ред.), укрывшись в Елисейском дворце, готов поставить на кон всё, чтобы там остаться", - написал Филиппо в своем профиле в соцсети Х.
Макрон примет в пятницу днем в Елисейском дворце лидеров партий на фоне политического кризиса в стране, после чего должно быть объявлено имя нового премьера Франции.
На переговоры с президентом не были приглашены только правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция".
Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
