Французский политик назвал Макрона цепляющимся за власть сумасшедшим

ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, взяв в плен страну, и готов на всё, чтобы удержаться у власти, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.