Рейтинг@Mail.ru
В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
02:37 10.10.2025 (обновлено: 09:17 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/magadan-2047415878.html
В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков
В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков - РИА Новости, 10.10.2025
В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков
Экипаж контейнеровоза "Саско Ангара" спас двух рыбаков, которых на лодках уносило в открытое море в районе мыса Чирикова под Магаданом, сообщает... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T02:37:00+03:00
2025-10-10T09:17:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047442367_0:0:2144:1206_1920x0_80_0_0_efb9ccef68b39bccc623ea867baf9b8e.jpg
https://ria.ru/20250707/rybaki-2027655266.html
https://ria.ru/20240831/spasenie-1969663048.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047442367_51:0:1659:1206_1920x0_80_0_0_6d337ebd0a36f8ed2f442592e16767fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Хорошие новости
В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков

Контейнеровоз спас двух рыбаков, которых уносило в море под Магаданом

© ОГКУ "ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области"/ВКонтактеРыбаки, спасенные в районе мыса Чирикова под Магаданом
Рыбаки, спасенные в районе мыса Чирикова под Магаданом - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© ОГКУ "ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области"/ВКонтакте
Рыбаки, спасенные в районе мыса Чирикова под Магаданом
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Экипаж контейнеровоза "Саско Ангара" спас двух рыбаков, которых на лодках уносило в открытое море в районе мыса Чирикова под Магаданом, сообщает Пожарно-спасательный центр Магаданской области.
"На единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение от мужчины, что в районе мыса Чирикова двух мужчин уносит в море. Он рассказал, что его знакомый на надувной лодке тащил на буксире другую надувную лодку с человеком в сторону Магадана. Однако добраться им не удалось, заглох мотор, сломались весла и лодки разъединились", - сообщает ПСЦ.
Спасатели вышли в море на катере "Корвет-920". В это время с контейнеровоза "Саско Ангара", идущего из порта "Магадан", сообщили, что видели две надувные лодки в 2,5 милях на запад от мыса Чирикова.
Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море
7 июля, 13:41
«
"Спасатели доложили, что отошли около километра от мыса Чирикова в открытое море, но дальше идти не могут из-за сильной волны, возвращаются обратно. Из спасцентра сообщили, что теплоход "Саско Ангара" возвращается на место, где ранее им были обнаружены лодки. Экипаж поднимет пострадавших на борт и доставит в бухту Нагаево, где передаст их спасателям, не швартуясь к причалу", - поясняет ведомство.
В итоге контейнеровоз в море передал рыбаков спасателям, а те доставили их на берег.
Залив Петра Великого. Архив - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Экипаж ТОФ спас людей, которых уносило ветром в залив Петра Великого
31 августа 2024, 12:45
 
Хорошие новостиПроисшествияМагаданМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала