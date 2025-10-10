В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков

МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Экипаж контейнеровоза "Саско Ангара" спас двух рыбаков, которых на лодках уносило в открытое море в районе мыса Чирикова под Магаданом, сообщает Пожарно-спасательный центр Магаданской области.
"На единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение от мужчины, что в районе мыса Чирикова двух мужчин уносит в море. Он рассказал, что его знакомый на надувной лодке тащил на буксире другую надувную лодку с человеком в сторону Магадана. Однако добраться им не удалось, заглох мотор, сломались весла и лодки разъединились", - сообщает ПСЦ.
Спасатели вышли в море на катере "Корвет-920". В это время с контейнеровоза "Саско Ангара", идущего из порта "Магадан", сообщили, что видели две надувные лодки в 2,5 милях на запад от мыса Чирикова.
«
"Спасатели доложили, что отошли около километра от мыса Чирикова в открытое море, но дальше идти не могут из-за сильной волны, возвращаются обратно. Из спасцентра сообщили, что теплоход "Саско Ангара" возвращается на место, где ранее им были обнаружены лодки. Экипаж поднимет пострадавших на борт и доставит в бухту Нагаево, где передаст их спасателям, не швартуясь к причалу", - поясняет ведомство.
В итоге контейнеровоз в море передал рыбаков спасателям, а те доставили их на берег.
Экипаж ТОФ спас людей, которых уносило ветром в залив Петра Великого
31 августа 2024, 12:45