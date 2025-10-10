СМИ узнали о секретном предложении Мадуро Трампу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел передать США природные ресурсы страны, чтобы смягчить политический курс Вашингтона, но получил отказ, пишет газета The New York Times.
"Высокопоставленный американский чиновник и главные помощники Мадуро обсуждали соглашение, согласно которому венесуэльская сторона готова предоставить все существующие и будущие проекты по добыче нефти и золота американским компаниям, предложить преференциальные контракты американским предприятиям, перенаправить поток экспорта нефти из Китая в Соединенные Штаты и сократить количество контрактов страны по энергетике и добыче полезных ископаемых с китайскими, российскими и иранскими фирмами", — отметило издание.
Однако, по данным газеты, Вашингтон ответил резким отказом. На прошлой неделе администрация Трампа заявила о прекращении дипломатических отношений со страной и таким образом отклонила сделку.
Кроме того, в материале уточняется, что Белый дом неоднократно выражал претензии именно к президенту Венесуэлы. Американская сторона называла его главой наркокартеля и многократно угрожала судами из-за якобы организованного Мадуро наркотрафика.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что лидер США Дональд Трамп готов задействовать все элементы американской силы для борьбы с наркотрафиком, не исключая возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам Боливарианской Республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.