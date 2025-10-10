Рейтинг@Mail.ru
Трамп не получил Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.10.2025
12:08 10.10.2025 (обновлено: 17:18 10.10.2025)
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Трамп не получил Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. РИА Новости, 10.10.2025
Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира. Кто получил

© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
«
"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы", — говорится в его сообщении в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
Одним из основных претендентов на награду считался именно Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.
Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремился достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы получить премию. Сам он неоднократно утверждал, что заслуживает награды.

В последние годы Нобелевскую премию упрекают за ангажированность как в России, так и за рубежом. Некоторые решения комитета вызвали резкую критику. Так, экс-советник Трампа Джон Болтон отмечал, что Барак Обама не заслужил премию в 2009 году. Со своей стороны, бывший премьер-министр России Сергей Степашин скептически высказывался о награждении Михаила Горбачева, пошедшего на односторонние уступки Западу. Советник президента Антон Кобяков заявлял, что премии нужна альтернатива, возможно, в рамках БРИКС, эта идея обсуждается.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг, комментируя присуждение премии оппозиционеру Венесуэлы, заявил, что для Нобелевского комитета политика важнее самого мира.
О решении высказался и Владимир Путин. Он напомнил, что награду нередко получают люди, которые ничего не сделали для мира, чего нельзя сказать о Трампе, который пытается разрешить сложные кризисы. Президент добавил, что Нобелевский комитет нанес огромный ущерб авторитету премии.
Нобелевская премия мира - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
9 октября, 12:59

Что известно о лауреате премии мира

Мария Корина Мачадо в 2024 году планировала участвовать в выборах президента, несмотря на то, что по решению суда ей было запрещено баллотироваться на государственные посты из-за "участия в коррупционном заговоре" Хуана Гуайдо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Вместо Мачадо кандидатом оппозиции стал Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого она поддерживала. Выборы состоялись 28 июля 2024 года. Николас Мадуро одержал победу, получив 51 процент голосов. Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражения.
На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения полиции с манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Власти заявили об иностранном вмешательстве.
Кроме того, Генпрокуратура обвинила Гонсалеса и Мачадо в призывах к полицейским и военным не подчиняться законам, в узурпации полномочий и подстрекательстве к восстанию.
Позднее Мадуро сообщил, что Мария Корина Мачадо скрывалась после выборов, а затем покинула страну и находится в Испании.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри страны.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
3 сентября, 15:36
 
Осло
США
Агентство по международному развитию США
Дональд Трамп
В мире
Нобелевская премия
Норвежский Нобелевский комитет
Николас Мадуро
Венесуэла
Каракас
Россия
Николай Корчунов
 
 
Заголовок открываемого материала