Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
22:15 10.10.2025
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с 2022 года 122 ребенка были воссоединены со своими семьями на Украине.
2025
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с 2022 года 122 ребенка были воссоединены со своими семьями на Украине.
"С 2022 года к нам поступало большое количество списков… Только в 122 ситуациях потребовалось наше включение, 122 ребенка были воссоединены со своими близкими на Украине", - сказала она в эфире "Первого канала".
