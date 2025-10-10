https://ria.ru/20251010/lvova-belova-2047631608.html
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с 2022 года 122 ребенка были воссоединены со своими семьями на Украине. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:15:00+03:00
