https://ria.ru/20251010/lukashenko-2047599918.html
Лукашенко назвал решение не давать премию мира Трампу глупостью
Лукашенко назвал решение не давать премию мира Трампу глупостью - РИА Новости, 10.10.2025
Лукашенко назвал решение не давать премию мира Трампу глупостью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной глупостью" решение не давать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:41:00+03:00
2025-10-10T18:41:00+03:00
2025-10-10T19:01:00+03:00
сша
в мире
белоруссия
осло
дональд трамп
александр лукашенко
норвежский нобелевский комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047604679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fd0818686f089e585c097d93713a1f5.jpg
https://ria.ru/20251010/posol-2047519134.html
сша
белоруссия
осло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047604679_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a6dfec7ae86626faa5b1c181aa13ba8.jpg
Лукашенко назвал "полной глупостью" решение не давать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу
Лукашенко назвал "полной глупостью" решение не давать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, видео публикует Telegram-канал Пул Первого.
2025-10-10T18:41
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, белоруссия, осло, дональд трамп, александр лукашенко, норвежский нобелевский комитет
США, В мире, Белоруссия, Осло, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Норвежский Нобелевский комитет
Лукашенко назвал решение не давать премию мира Трампу глупостью
Полная глупость. Лукашенко о присуждении премии мира не Трампу
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной глупостью" решение не давать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Как заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло
, Норвежский Нобелевский комитет
принял решение присудить премию Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
"Глупость полная. Трамп
заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам. Особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому… Абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа привязать этой Нобелевской премии к процессу мирному, надо было ему давать эту премию. Это близорукое решение, а Трамп немало сделал для мира", - сказал Лукашенко
Первому каналу российского телевидения в кулуарах саммита СНГ
в Душанбе
.
Лукашенко напомнил о присуждении Нобелевской премии мира президенту США
, "который вообще ничего не сделал, стал президентом, получил эту премию".
В 2009 году Нобелевская премия мира была присуждена американскому президенту Бараку Обаме
за его "выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".
"Трамп немало сделал для мира. Они (в Нобелевском комитете – ред.) очень плохую услугу оказали самому мирному процессу во всех точках. Трамп может обидеться", - сказал белорусский президент.
По его словам, Нобелевский комитет "присудил не премию мира, а премию тем, кто не заинтересован в мире".
"Я не знаю этого венесуэльского человека и говорить не хочу. Но абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа привязать этой Нобелевской премией к процессу мирному, надо было ему давать эту премию. Близорукое решение, вообще непонятно какое решение. Это так, экспромт", - сказал Лукашенко.