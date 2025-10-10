Лукашенко назвал решение не давать премию мира Трампу глупостью

"Трамп немало сделал для мира. Они (в Нобелевском комитете – ред.) очень плохую услугу оказали самому мирному процессу во всех точках. Трамп может обидеться", - сказал белорусский президент.

По его словам, Нобелевский комитет "присудил не премию мира, а премию тем, кто не заинтересован в мире".

"Я не знаю этого венесуэльского человека и говорить не хочу. Но абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа привязать этой Нобелевской премией к процессу мирному, надо было ему давать эту премию. Близорукое решение, вообще непонятно какое решение. Это так, экспромт", - сказал Лукашенко.