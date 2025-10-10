Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко обменялся репликами с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ
10:05 10.10.2025
Лукашенко обменялся репликами с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом саммита СНГ обменялся несколькими репликами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и... РИА Новости, 10.10.2025
в мире, белоруссия, азербайджан, армения, александр лукашенко, никол пашинян, ильхам алиев, снг, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, СНГ, Евразийский экономический союз
Лукашенко обменялся репликами с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ в Душанбе

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом саммита СНГ обменялся несколькими репликами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед началом официальной части встречи. Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-"Пул первого".
"Ильхам Гейдарович, а вы говорили "не приедет", переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда", - обратился Лукашенко к Алиеву и Пашиняну, которые сидели рядом на диване в зале, где президент Таджикистана встречал глав государств и правительств стран СНГ.
Между Лукашенко и Пашиняном в последнее время очень сложные отношения. Ранее Пашинян обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время войны в Карабахе и заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. В проходивших в Белоруссии мероприятиях ЕАЭС, в котором Минск председательствует в 2025 году, Армения участвовала в дистанционном формате - по видеосвязи.
Неформальная встреча лидеров СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
В миреБелоруссияАзербайджанАрменияАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянИльхам АлиевСНГЕвразийский экономический союз
 
 
