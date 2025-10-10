https://ria.ru/20251010/lobnja-2047493319.html
Мужчина с ножом ворвался в больницу в Подмосковье
Мужчина с ножом ворвался в больницу в подмосковной Лобне, его обезвредили и доставили в психиатрическую больницу, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2025
