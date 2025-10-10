ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим планирует скрытно гражданскими грузовиками доставить американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьков в целях защиты крупного объекта, рассказал РИА Новости военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, доставка будет осуществляться, "по всей видимости, с использованием гражданских грузовых авто под видом фирмы, занимающейся сетями супермаркетов, продуктами питаниями".
В июле стало известно, что США прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились. Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Уже 7 июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего - оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.