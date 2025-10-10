Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о планах Киева доставить Patriot в Харьков - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 10.10.2025
В ЛНР рассказали о планах Киева доставить Patriot в Харьков
В ЛНР рассказали о планах Киева доставить Patriot в Харьков - РИА Новости, 10.10.2025
В ЛНР рассказали о планах Киева доставить Patriot в Харьков
Киевский режим планирует скрытно гражданскими грузовиками доставить американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьков в целях защиты крупного объекта,... РИА Новости, 10.10.2025
В ЛНР рассказали о планах Киева доставить Patriot в Харьков

ВСУ хотят доставить ЗРК Patriot в Харьков гражданским грузовиками

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим планирует скрытно гражданскими грузовиками доставить американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьков в целях защиты крупного объекта, рассказал РИА Новости военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"ЗРК Patriot будет доставлен в Харьков по нескольким причинам. Первое - небо приватизировано нашими ВКС и нашими беспилотниками. Это большая проблема сегодня для самого Харькова. Второе - это охрана особого важного объекта", - сказал Киселев.
По его словам, доставка будет осуществляться, "по всей видимости, с использованием гражданских грузовых авто под видом фирмы, занимающейся сетями супермаркетов, продуктами питаниями".
К такой секретности Киев прибегает из опасений, что Россия уничтожит Patriot еще в пути к Харькову.
В июле стало известно, что США прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились. Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Уже 7 июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего - оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковКиевРоссияВиталий КиселевСергей ЛавровМинистерство обороны СШАВоздушно-космические силы РоссииНАТО
 
 
