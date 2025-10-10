ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим планирует скрытно гражданскими грузовиками доставить американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьков в целях защиты крупного объекта, рассказал РИА Новости военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, доставка будет осуществляться, "по всей видимости, с использованием гражданских грузовых авто под видом фирмы, занимающейся сетями супермаркетов, продуктами питаниями".