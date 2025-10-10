Рейтинг@Mail.ru
Лидеров рейтинга качества управления закупками наградили в Москве - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/lidery-2047548290.html
Лидеров рейтинга качества управления закупками наградили в Москве
Лидеров рейтинга качества управления закупками наградили в Москве - РИА Новости, 10.10.2025
Лидеров рейтинга качества управления закупками наградили в Москве
Компании-лидеры V рейтинга качества управления закупочной деятельностью объявлены на церемонии вручения премии в Москве, сообщает аналитическая компания... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:43:00+03:00
2025-10-10T16:43:00+03:00
татнефть
россельхозбанк
россети
экономика
втб (банк)
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047548385_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_c4ee289cf82a896d08381a47a18f139b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047548385_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_5738ccd7fb844a1e2e3362aeab4267ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татнефть, россельхозбанк, россети, экономика, втб (банк), мосгаз
Татнефть, Россельхозбанк, Россети, Экономика, ВТБ (банк), Мосгаз

Лидеров рейтинга качества управления закупками наградили в Москве

© Фото : пресс-служба бизнес-клуба "Срединный путь"Церемония вручения премии "Лучшее управление закупочной деятельностью" в Москве
Церемония вручения премии Лучшее управление закупочной деятельностью в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : пресс-служба бизнес-клуба "Срединный путь"
Церемония вручения премии "Лучшее управление закупочной деятельностью" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Компании-лидеры V рейтинга качества управления закупочной деятельностью объявлены на церемонии вручения премии в Москве, сообщает аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения", которая ежегодно проводит рейтинг совместно с бизнес-клубом "Срединный путь".
Рейтинг традиционно включает топ-100 закупочных подразделений крупнейших государственных и частных российских компаний, годовой объем закупок которых превышает 500 миллионов рублей. Из списка компаний были определены два списка топ-5 закупочных подразделений и лучшие руководители в отдельных номинациях.
Рейтинг составлен на основе авторской методологии компании "Эксперт Бизнес-Решения", включающей анализ как количественных, так и качественных показателей. Подобный подход позволяет дать объективную оценку уровня развития закупочной системы в компаниях, отмечается в сообщении. Составители рейтинга учитывали такие ключевые составляющие, как опыт руководителей и их команд в сфере закупок, степень автоматизации процессов, качество и эффективность закупочных процедур, соблюдение норм корпоративной и социальной ответственности.
По итогам рейтинга в топ-5 закупочных подразделений компаний, работающих в рамках 223-ФЗ, вошли "ЭН+ Генерация", ПАО "Татнефть", АО "Россельхозбанк", ПАО "Россети" и ПАО "РусГидро".
Среди лучших закупочных подразделений, не подпадающих под законодательство закупочного регулирования, — ПАО "Северсталь", ООО "ВК", ПАО "Московская биржа", АО "ЦЕМРОС" и Группа компаний "Иннотех".
В отдельных номинациях лучшими руководителями закупочных подразделений стали Станислав Лученков (ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"), Татьяна Карасева (ПАО "Ростелеком"), Евгений Князев (ООО УК "МЕГА"), Сергей Михневич (ГУП "Петербургский метрополитен") Владимир Чекушин (АО "Почта России"), Максим Бульший (АК "АЛРОСА"), Олег Черняев (ООО "Управляющая компания Глобал Портс"), Руслан Хальфин (ПАО "Т Плюс"), Михаил Калика (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"), Александр Тремасов (АО "МОСГАЗ"), Игорь Маринюк (ПАО "Банк ВТБ") и Дмитрий Лапин (АО "РУСАЛ").
 
ТатнефтьРоссельхозбанкРоссетиЭкономикаВТБ (банк)Мосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала