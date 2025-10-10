Лидеров рейтинга качества управления закупками наградили в Москве

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Компании-лидеры V рейтинга качества управления закупочной деятельностью объявлены на церемонии вручения премии в Москве, сообщает аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения", которая ежегодно проводит рейтинг совместно с бизнес-клубом "Срединный путь".

Рейтинг традиционно включает топ-100 закупочных подразделений крупнейших государственных и частных российских компаний, годовой объем закупок которых превышает 500 миллионов рублей. Из списка компаний были определены два списка топ-5 закупочных подразделений и лучшие руководители в отдельных номинациях.

Рейтинг составлен на основе авторской методологии компании "Эксперт Бизнес-Решения", включающей анализ как количественных, так и качественных показателей. Подобный подход позволяет дать объективную оценку уровня развития закупочной системы в компаниях, отмечается в сообщении. Составители рейтинга учитывали такие ключевые составляющие, как опыт руководителей и их команд в сфере закупок, степень автоматизации процессов, качество и эффективность закупочных процедур, соблюдение норм корпоративной и социальной ответственности.

По итогам рейтинга в топ-5 закупочных подразделений компаний, работающих в рамках 223-ФЗ, вошли "ЭН+ Генерация", ПАО "Татнефть", АО "Россельхозбанк", ПАО "Россети" и ПАО "РусГидро".

Среди лучших закупочных подразделений, не подпадающих под законодательство закупочного регулирования, — ПАО "Северсталь", ООО "ВК", ПАО "Московская биржа", АО "ЦЕМРОС" и Группа компаний "Иннотех".