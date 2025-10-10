Лидеров рейтинга качества управления закупками наградили в Москве

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Компании-лидеры V рейтинга качества управления закупочной деятельностью объявлены на церемонии вручения премии в Москве, сообщает аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения", которая ежегодно проводит рейтинг совместно с бизнес-клубом "Срединный путь".
Рейтинг традиционно включает топ-100 закупочных подразделений крупнейших государственных и частных российских компаний, годовой объем закупок которых превышает 500 миллионов рублей. Из списка компаний были определены два списка топ-5 закупочных подразделений и лучшие руководители в отдельных номинациях.
Рейтинг составлен на основе авторской методологии компании "Эксперт Бизнес-Решения", включающей анализ как количественных, так и качественных показателей. Подобный подход позволяет дать объективную оценку уровня развития закупочной системы в компаниях, отмечается в сообщении. Составители рейтинга учитывали такие ключевые составляющие, как опыт руководителей и их команд в сфере закупок, степень автоматизации процессов, качество и эффективность закупочных процедур, соблюдение норм корпоративной и социальной ответственности.
По итогам рейтинга в топ-5 закупочных подразделений компаний, работающих в рамках 223-ФЗ, вошли "ЭН+ Генерация", ПАО "Татнефть", АО "Россельхозбанк", ПАО "Россети" и ПАО "РусГидро".
Среди лучших закупочных подразделений, не подпадающих под законодательство закупочного регулирования, — ПАО "Северсталь", ООО "ВК", ПАО "Московская биржа", АО "ЦЕМРОС" и Группа компаний "Иннотех".
В отдельных номинациях лучшими руководителями закупочных подразделений стали Станислав Лученков (ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"), Татьяна Карасева (ПАО "Ростелеком"), Евгений Князев (ООО УК "МЕГА"), Сергей Михневич (ГУП "Петербургский метрополитен") Владимир Чекушин (АО "Почта России"), Максим Бульший (АК "АЛРОСА"), Олег Черняев (ООО "Управляющая компания Глобал Портс"), Руслан Хальфин (ПАО "Т Плюс"), Михаил Калика (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"), Александр Тремасов (АО "МОСГАЗ"), Игорь Маринюк (ПАО "Банк ВТБ") и Дмитрий Лапин (АО "РУСАЛ").