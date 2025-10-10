Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню

"Правительство Лекорню II, назначенное Эммануэлем Макроном, который более чем когда-либо изолирован и оторван от реальности в Елисейском дворце, — это плохая шутка, позор для демократии и унижение для французов. "Национальное объединение", конечно же, немедленно выступит с вотумом недоверия против этого бесперспективного объединения, единственной причиной существования которого является страх роспуска (парламента - ред.), то есть страх перед народом", - написал Барделла в соцсети X.