Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню - РИА Новости, 10.10.2025
23:23 10.10.2025 (обновлено: 23:55 10.10.2025)
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню - РИА Новости, 10.10.2025
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню
Правая французская партия "Национальное объединение" выступит с вотумом недоверия против вновь назначенного премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, заявил... РИА Новости, 10.10.2025
2025
Новости
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню

Во Франции выступят с вотумом недоверия против назначенного премьера Лекорню

ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Правая французская партия "Национальное объединение" выступит с вотумом недоверия против вновь назначенного премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, заявил лидер партии Жордан Барделла.
Ранее французское правительство сообщило, что Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство.
"Правительство Лекорню II, назначенное Эммануэлем Макроном, который более чем когда-либо изолирован и оторван от реальности в Елисейском дворце, — это плохая шутка, позор для демократии и унижение для французов. "Национальное объединение", конечно же, немедленно выступит с вотумом недоверия против этого бесперспективного объединения, единственной причиной существования которого является страх роспуска (парламента - ред.), то есть страх перед народом", - написал Барделла в соцсети X.
Кроме того, с призывом к левым партиям вынести вотум недоверия правительству Лекорню выступила лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.
"Сегодня вечером мы предлагаем депутатам левого крыла парламента подписать инициативу о немедленном вынесении вотума недоверия и новую инициативу об отстранении президента Республики от должности", - написала она в соцсети X.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню
