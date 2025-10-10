https://ria.ru/20251010/lekornyu-2047636614.html
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню - РИА Новости, 10.10.2025
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню
Правая французская партия "Национальное объединение" выступит с вотумом недоверия против вновь назначенного премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, заявил... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:23:00+03:00
2025-10-10T23:23:00+03:00
2025-10-10T23:55:00+03:00
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046591144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbcdbeccad5c21131931fb0e94fbe8ce.jpg
https://ria.ru/20251006/es-2046709614.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046591144_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_0dda8b3f4af10578b9890379fc5eb5e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, в мире
Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, В мире
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню
Во Франции выступят с вотумом недоверия против назначенного премьера Лекорню
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Правая французская партия "Национальное объединение" выступит с вотумом недоверия против вновь назначенного премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, заявил лидер партии Жордан Барделла.
Ранее французское правительство сообщило, что Макрон
вновь назначил Лекорню
премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство.
"Правительство Лекорню II, назначенное Эммануэлем Макроном, который более чем когда-либо изолирован и оторван от реальности в Елисейском дворце, — это плохая шутка, позор для демократии и унижение для французов. "Национальное объединение", конечно же, немедленно выступит с вотумом недоверия против этого бесперспективного объединения, единственной причиной существования которого является страх роспуска (парламента - ред.), то есть страх перед народом", - написал Барделла в соцсети X.
Кроме того, с призывом к левым партиям вынести вотум недоверия правительству Лекорню выступила лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.
"Сегодня вечером мы предлагаем депутатам левого крыла парламента подписать инициативу о немедленном вынесении вотума недоверия и новую инициативу об отстранении президента Республики от должности", - написала она в соцсети X.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции
, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру
подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.