Латвия собирается депортировать более 800 россиян
19:47 10.10.2025 (обновлено: 20:43 10.10.2025)
Латвия собирается депортировать более 800 россиян
В Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства, пишет Politico. РИА Новости, 10.10.2025
Участник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства, пишет Politico.
"Они должны покинуть страну в срок до 13 октября", — заявила изданию директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.
Она также назвала их пребывание в стране после установленного срока незаконным.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. Однако в ней действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.
Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский можно будет изучать только как "язык меньшинства".
Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.
