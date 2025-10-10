Латвия собирается депортировать более 800 россиян

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства, пишет Politico.

"Они должны покинуть страну в срок до 13 октября", — заявила изданию директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.

Она также назвала их пребывание в стране после установленного срока незаконным.

В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. Однако в ней действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.

Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский можно будет изучать только как "язык меньшинства".