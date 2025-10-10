https://ria.ru/20251010/latviya-2047613897.html
Латвия собирается депортировать более 800 россиян
Латвия собирается депортировать более 800 россиян - РИА Новости, 10.10.2025
Латвия собирается депортировать более 800 россиян
В Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства, пишет Politico. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:47:00+03:00
2025-10-10T19:47:00+03:00
2025-10-10T20:43:00+03:00
в мире
латвия
россия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858353376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc1a14c9fe5a39dd5c48bdb21dc2beda.jpg
https://ria.ru/20251009/drony-2047312633.html
https://ria.ru/20251007/latvija-2046936642.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858353376_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70c6734d9f2f2ec103046c06dd5daca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, politico
В мире, Латвия, Россия, Politico
Латвия собирается депортировать более 800 россиян
Politico: из Латвии депортируют более 800 россиян. Подробности
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства, пишет Politico.
"Они должны покинуть страну в срок до 13 октября", — заявила изданию директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.
Она также назвала их пребывание в стране после установленного срока незаконным.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. Однако в ней действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.
Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский можно будет изучать только как "язык меньшинства".
Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России
лишь в исключительных случаях, а постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.