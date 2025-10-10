Кыштымская авария: тайны самой секретной ядерной катастрофы СССР

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В конце сентября 1957-го на Урале произошло событие, о котором молчали десятилетия. Взрыв на химкомбинате "Маяк" в закрытом городе Челябинск-40 стал первой крупной ядерной катастрофой в СССР — за тридцать лет до Чернобыля. Радиоактивное облако накрыло сотни километров, десятки тысяч людей получили дозы облучения. Как удалось справиться с последствиями, когда никто толком не понимал, что делать?

Город, которого не было

Челябинск-40 — так по правилам строжайшей секретности назывался город Озерск, где располагался химкомбинат "Маяк". Это был совершенно засекреченный объект, где советские ученые работали над ядерным оружием, стремясь обогнать Запад в атомной гонке, сообщает Пятый канал.

На комбинате действовали три секретных объекта. "Объект А" — промышленный ядерный реактор для получения обогащенного урана. "Объект Б" — завод по извлечению плутония. И "Объект В" — предприятие, где производили чистейший плутоний и создавали ядерное оружие.

Степень секретности была такой, что даже в архивных документах Челябинского обкома КПСС предприятие фигурирует под кодовым названием "комбинат 817", отмечает издание "Аргументы и факты". А сам город на картах попросту отсутствовал.

"Загрязнение" вместо катастрофы

Осенью 1957-го, 29 сентября в 16:22 по местному времени, на комбинате произошел взрыв. Перегревшиеся ядерные отходы разорвали бетонное хранилище — так называемую банку. В воздух вырвалось облако, содержавшее около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ.

© Public domain Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк" © Public domain Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"

Мощность взрыва оценивалась в несколько десятков тонн тротилового эквивалента. Бетонную крышку хранилища весом 160 тонн сорвало и отбросило в сторону. Ветер дул на северо-восток — и в течение десяти часов радиоактивные осадки покрыли полосу длиной 350 километров, от Озерска до Пышмы и Пионерского.

Но в официальных документах того времени нет слова "авария" или "катастрофа". В постановлении Озерского горкома партии от 3 октября 1957 года — всего через четыре дня после взрыва — говорится лишь о некоем "загрязнении", которое надо устранить, уточняют "Аргументы и факты".

Горожанам по радио объявили , что нужно ежечасно мыть полы. По улицам ездили машины и смывали с дорог невидимую опасность. Никакой официальной информации о том, что именно произошло на комбинате, жителям не сообщали.

Черная сажа и выжившие зэки

Один из заключенных, работавших на комбинате, спустя годы рассказывал : весь день после взрыва с неба падала черная сажа, покрывая все вокруг толстым слоем. Этот человек оказался одним из немногих выживших — как он позже отмечал в своих записках, большинство его товарищей умерло в течение нескольких лет.

Под заражение попали 23 тысячи квадратных километров, 217 населенных пунктов и 270 тысяч человек. Дозы радиации получили жители Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, сообщает Пятый канал.

Аварию назвали Кыштымской — по ближайшему к засекреченному Челябинску-40 городу, который можно было упоминать. Эвакуацию начали только через неделю после катастрофы. Первыми вывезли чуть больше тысячи человек из сел Сатлыково, Галикаево и Бердяниш.

На месте, где прошло радиоактивное облако, образовался Восточно-Уральский радиоактивный след — ВУРС. Там создали санитарную зону, а в 1968 году появился Восточно-Уральский государственный заповедник.

Бульдозеры и сожженный скот

Ликвидация последствий была жесткой . Населенные пункты в зоне заражения сносили полностью: дома давили бульдозерами вместе со всем имуществом, скот забивали и сжигали. Такие меры принимали, чтобы не допустить распространения источников радиации.

Людям ничего не объясняли. О том, какие проблемы со здоровьем их ждут в будущем, не говорили. В архивных постановлениях обкома КПСС от марта 1958-го перечислены меры по переселению: куда перевезти жителей, где разместить детский дом, как организовать работу школ и больниц.

Но, как отмечают "Аргументы и факты", в документах нет точных цифр — ни о количестве переселяемых людей, ни о суммах, необходимых на мероприятия.

Трактористам, которым предстояло пахать зараженные земли, провели специальный инструктаж. Загрязненную территорию оконтурили и взяли под строгую охрану — запретили вырубку леса, выпас скота, сбор грибов и ягод.

Героизм перед лицом невидимого врага

Руководить ликвидацией взялся заместитель главного инженера Николай Семенов. Первым в эпицентр вызвался отправиться инженер-дозиметрист. Для него пригнали танк с озера Карачай — кабина была облицована свинцом для защиты от облучения. Снаружи закрепили приборы, собиравшие данные.

Основную работу по ликвидации выполняли солдаты, по данным "Комсомольской правды". Им пообещали досрочную демобилизацию после операции. Но страх перед невидимой опасностью был велик. Тогда командиры личным примером показывали, что работать можно, и бойцы шли следом.

Снимали зараженный слой земли и свозили в специальные могильники, спецрастворами мыли стены зданий, паровозы, машины. Организовали пропускные пункты, где людей довозили на одних автобусах, затем они переодевались, мылись и пересаживались на другие.

Масштаб задачи был огромен . На территории самого комбината радиационных отходов выпало в девять раз больше, чем на протяжении всех 350 километров следа. При этом производство не останавливалось ни на минуту.

Цена невидимой угрозы

Точное количество погибших после Кыштымской катастрофы неизвестно до сих пор. Среди жертв оказались и заключенные, устранявшие последствия, которых не считали, и местные школьники, которых заставляли хоронить зараженный урожай, сообщает Пятый канал.

Согласно официальным данным, количество пострадавших от облучения в результате катастрофы на комбинате "Маяк" составило около девяноста тысяч человек, отмечают "Аргументы и факты".

Кыштымская авария стала первым серьезным испытанием для страны в борьбе с последствиями ядерной катастрофы. Тогда не существовало четких протоколов действий, не было понимания долгосрочных последствий. Методы ликвидации отрабатывались в реальном времени.