Рейтинг@Mail.ru
В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kuban-2047587980.html
В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена
В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена - РИА Новости, 10.10.2025
В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена
Пациент психоневрологического интерната в станице Константиновской Краснодарского края пострадала в результате частичного обрушения стены в одном из корпусов... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:04:00+03:00
2025-10-10T18:04:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
красное (смоленская область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047587651_0:0:1238:696_1920x0_80_0_0_119afe1556e7d6b8f37a8082557ddf86.jpg
https://ria.ru/20251003/vladivostok-2046070762.html
https://ria.ru/20250315/obrushenie-2005149824.html
краснодарский край
россия
красное (смоленская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047587651_0:0:928:696_1920x0_80_0_0_4ca654f5cfcb8eb04a49c9676d6a438d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, красное (смоленская область)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Красное (Смоленская область)
В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена

В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена. Есть пострадавший

© СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramСледователь СКР на месте происшествия в психоневрологическом интернате в Курганинском районе Краснодарского края
Следователь СКР на месте происшествия в психоневрологическом интернате в Курганинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© СУ СКР по Краснодарскому краю/Telegram
Следователь СКР на месте происшествия в психоневрологическом интернате в Курганинском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Пациент психоневрологического интерната в станице Константиновской Краснодарского края пострадала в результате частичного обрушения стены в одном из корпусов учреждения, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщили в краевом СУСКР.
"Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, в результате чего пострадала 62-летняя постоялица учреждения (статья 216 УК РФ). По предварительным данным, сегодня днем в одном из корпусов Константиновского психоневрологического интерната, расположенного на улице Красной в станице Константиновской Курганинского района, произошло частичное обрушение стены", - говорится в сообщении.
Обрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
3 октября, 02:02
Отмечается, что пострадавшая находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь.
В ведомстве добавили, что в настоящее время изымается техническая и иная документация, которая имеет значение для следствия, а также проводятся необходимые следственные действия.
Прокуратура Курганинского района контролирует ход расследования уголовного дела после происшествия в психоневрологическом интернате, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены
15 марта, 08:05
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКрасное (Смоленская область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала