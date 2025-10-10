https://ria.ru/20251010/kuban-2047587980.html
В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Пациент психоневрологического интерната в станице Константиновской Краснодарского края пострадала в результате частичного обрушения стены в одном из корпусов учреждения, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщили в краевом СУСКР.
"Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю
возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, в результате чего пострадала 62-летняя постоялица учреждения (статья 216 УК РФ
). По предварительным данным, сегодня днем в одном из корпусов Константиновского психоневрологического интерната, расположенного на улице Красной
в станице Константиновской Курганинского района, произошло частичное обрушение стены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшая находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь.
В ведомстве добавили, что в настоящее время изымается техническая и иная документация, которая имеет значение для следствия, а также проводятся необходимые следственные действия.
Прокуратура Курганинского района контролирует ход расследования уголовного дела после происшествия в психоневрологическом интернате, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.