Следователь СКР на месте происшествия в психоневрологическом интернате в Курганинском районе Краснодарского края

В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Пациент психоневрологического интерната в станице Константиновской Краснодарского края пострадала в результате частичного обрушения стены в одном из корпусов учреждения, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщили в краевом СУСКР.

"Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, в результате чего пострадала 62-летняя постоялица учреждения (статья 216 УК РФ ). По предварительным данным, сегодня днем в одном из корпусов Константиновского психоневрологического интерната, расположенного на улице Красной в станице Константиновской Курганинского района, произошло частичное обрушение стены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь.

В ведомстве добавили, что в настоящее время изымается техническая и иная документация, которая имеет значение для следствия, а также проводятся необходимые следственные действия.