В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 10.10.2025 (обновлено: 15:03 10.10.2025)
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России.
2025
В Крыму объявили ракетную опасность

МЧС сообщило о ракетной опасности в Крыму

Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России.
Ранее в пятницу в Севастополе объявили воздушную тревогу.
"Ракетная опасность. Будьте бдительны", - говорится в предупреждении.
