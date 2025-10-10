https://ria.ru/20251010/krym-2047529005.html
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 10.10.2025
