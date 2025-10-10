https://ria.ru/20251010/krasnodar-2047557735.html
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга - РИА Новости, 10.10.2025
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга
Менеджер отдела по управлению закупками аэропортового холдинга, обещавший предпринимателю общее покровительство и согласование договоров подряда на оказание... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:25:00+03:00
2025-10-10T16:25:00+03:00
2025-10-10T16:25:00+03:00
происшествия
краснодар
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20251010/zaderzhanie-2047449054.html
краснодар
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга
Задумавшего аферу в аэропортах Сочи и Краснодара менеджера задержали с поличным
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Менеджер отдела по управлению закупками аэропортового холдинга, обещавший предпринимателю общее покровительство и согласование договоров подряда на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара, задержан при получении более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщили в УТ МВД России по ЮФО.
"В Краснодаре
транспортные полицейские совместно с краевым УФСБ задержали сотрудника аэропорта по факту покушения на мошенничество. Подозреваемого задержали на территории, прилегающей к аэропорту Краснодар, в момент получения им части денежных средств в размере 1 140 000 рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при задержании денежные средства были изъяты. Всего сотрудник холдинга требовал с предпринимателя 5,7 миллиона рублей.
Правоохранители установили, что за эту сумму подозреваемый обещал согласовать и способствовать подписанию договора подряда и дополнительных соглашений на оказание услуг в аэропортах Сочи
и Краснодара, а также актов выполненных работ. Кроме того, менеджер холдинга гарантировал бизнесмену общее покровительство.