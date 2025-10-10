Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга - РИА Новости, 10.10.2025
16:25 10.10.2025
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга - РИА Новости, 10.10.2025
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга
Менеджер отдела по управлению закупками аэропортового холдинга, обещавший предпринимателю общее покровительство и согласование договоров подряда на оказание... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия
краснодар
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
краснодар
сочи
происшествия, краснодар, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга

Задумавшего аферу в аэропортах Сочи и Краснодара менеджера задержали с поличным

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Менеджер отдела по управлению закупками аэропортового холдинга, обещавший предпринимателю общее покровительство и согласование договоров подряда на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара, задержан при получении более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщили в УТ МВД России по ЮФО.
Краснодаре транспортные полицейские совместно с краевым УФСБ задержали сотрудника аэропорта по факту покушения на мошенничество. Подозреваемого задержали на территории, прилегающей к аэропорту Краснодар, в момент получения им части денежных средств в размере 1 140 000 рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при задержании денежные средства были изъяты. Всего сотрудник холдинга требовал с предпринимателя 5,7 миллиона рублей.
Правоохранители установили, что за эту сумму подозреваемый обещал согласовать и способствовать подписанию договора подряда и дополнительных соглашений на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара, а также актов выполненных работ. Кроме того, менеджер холдинга гарантировал бизнесмену общее покровительство.
Задержанный житель Севастополя о том, как передавал Киеву данные о ПВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО
Вчера, 09:54
 
ПроисшествияКраснодарСочиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
