В Краснодаре задержали менеджера аэропортового холдинга

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Менеджер отдела по управлению закупками аэропортового холдинга, обещавший предпринимателю общее покровительство и согласование договоров подряда на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара, задержан при получении более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщили в УТ МВД России по ЮФО.