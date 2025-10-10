Рейтинг@Mail.ru
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления - РИА Новости, 10.10.2025
00:44 10.10.2025
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, получивший Нобелевскую премию по литературе 2025 года, в социальной сети Х поблагодарил премьер-министра страны Виктора...
стокгольм (город), виктор орбан, культура, в мире, ласло краснахоркаи
Стокгольм (город), Виктор Орбан, Культура, В мире, Ласло Краснахоркаи
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления

Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана, но отверг его политику

© AP Photo / Matt DunhamПисатель Ласло Краснахоркаи
Писатель Ласло Краснахоркаи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Писатель Ласло Краснахоркаи. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, получивший Нобелевскую премию по литературе 2025 года, в социальной сети Х поблагодарил премьер-министра страны Виктора Орбана за поздравления с этой наградой.
Нобелевский комитет в Стокгольме объявил в четверг о присуждении премии Краснахоркаи "за его убедительные и фантастические творения, которые в разгар апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства". Орбан в своем поздравлении назвал писателя "гордостью Венгрии".
"Благодарю премьер-министра Виктора Орбана за поздравления. Но я всегда буду выступать против его политических действий и идей. Я остаюсь свободным писателем", - написал нобелевский лауреат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
Вчера, 08:00
 
