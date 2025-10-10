https://ria.ru/20251010/krasnakhorkai-2047408629.html
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления - РИА Новости, 10.10.2025
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, получивший Нобелевскую премию по литературе 2025 года, в социальной сети Х поблагодарил премьер-министра страны Виктора... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T00:44:00+03:00
2025-10-10T00:44:00+03:00
2025-10-10T00:44:00+03:00
стокгольм (город)
виктор орбан
культура
в мире
ласло краснахоркаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047279755_0:0:2369:1333_1920x0_80_0_0_5f1c877bef01ccac35495f302d47eaf7.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047150251.html
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047279755_122:0:2229:1580_1920x0_80_0_0_e46be6edea33a5ea2d83a2b97e41aac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стокгольм (город), виктор орбан, культура, в мире, ласло краснахоркаи
Стокгольм (город), Виктор Орбан, Культура, В мире, Ласло Краснахоркаи
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана за поздравления
Нобелевский лауреат Краснахоркаи поблагодарил Орбана, но отверг его политику