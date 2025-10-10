Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Нобелевскую премию получил Краснахоркаи
03:00 10.10.2025
Эксперт объяснил, почему Нобелевскую премию получил Краснахоркаи
Дарья Буймова
Эксперт объяснил, почему Нобелевскую премию получил Краснахоркаи

Рубис: Краснахоркаи получил Нобелевскую премию благодаря новаторству

© AP Photo / Matt DunhamВенгерский писатель Ласло Краснахоркаи
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи удостоился Нобелевской премии по литературе в этом году благодаря художественному новаторству, экспериментам в стиле и сохранению человеческой стороны даже там, где герои ищут смысл среди хаоса, рассказал РИА Новости директор департамента художественной литературы издательства "АСТ" Сергей Рубис.
Нобелевский комитет в Стокгольме ранее в четверг объявил о присуждении премии Краснахоркаи "за его убедительные и фантастические творения, которые в разгар апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства".
"Краснахоркаи — один из наиболее ярких и новаторских авторов современности, чьи книги исследуют пределы человеческого опыта и социальные катастрофы, сохраняя при этом философскую глубину и художественную точность", - отметил эксперт.
Рубис напомнил, что в России Краснахоркаи известен читателям, которые интересуются интеллектуальной литературой, писательскими экспериментами. Его книги выходят в редакции Corpus издательства АСТ, среди них - "Сатанинское танго" и "Меланхолия сопротивления", оба романа вышли в переводах Вячеслава Середы. По его словам, эти произведения позволили российскому читателю познакомиться с уникальной манерой автора: длинные, витиеватые предложения, внимание к деталям, почти гипнотическая ритмика текста. В 2026 году в России выйдет его роман "Возвращение барона Венкхейма" - история о наивном и эксцентричном венгерском аристократе, возвращающемся в родной город, где его приезд запускает цепь забавных и драматических событий.
Чтение Краснахоркаи — это медитативный опыт, который требует сосредоточенности, но вознаграждает глубиной и сложностью идей, подчеркнул Рубис. Рассуждая о том, почему писатель заслужил Нобелевскую премию, эксперт отметил, что ответ кроется в сочетании нескольких качеств.
"Во-первых, Краснахоркаи — мастер создания апокалиптических и философских миров, где герои сталкиваются с разрушением привычного порядка и ищут смысл в хаосе. Во-вторых, он экспериментирует с формой, нередко используя длинные, почти непрерывные предложения и необычные нарративные структуры. В-третьих, его творчество всегда сохраняет человеческую сторону: даже в самых мрачных историях сквозит надежда, поиск истины и нравственные ориентиры. Именно это сочетание художественного новаторства и глубины содержания делает его прозу визионерской", - подчеркнул Рубис.
Так, для русского читателя интерес к Краснахоркаи может возникнуть именно благодаря универсальности выбираемых им тем. Его героями становятся обычные люди, оказавшиеся в сложных исторических или личных ситуациях, их действия и переживания понятны любому. Кроме того, художественный стиль Краснахоркаи уникален: он сочетает сложные синтаксические конструкции с ясной философской мыслью, заставляя читателя вдумчиво переживать каждую сцену, добавил эксперт.
"Нобелевская премия Краснахоркаи — это признание целой эпохи литературы, где философская глубина, социальный контекст и художественная новизна соединяются в одном авторском голосе. Для российских читателей это шанс открыть писателя, который способен одновременно потрясти, заставить задуматься и увлечь уникальным языком и видением мира", - заключил Рубис.
