Кошку, которой подожгли петарду во рту, прооперировали
Кошку, которой подожгли петарду во рту, прооперировали - РИА Новости, 10.10.2025
Кошку, которой подожгли петарду во рту, прооперировали
Кошку по кличке Маруся из Комсомольска-на-Амуре, которой несколько дней назад малолетние живодеры подожгли петарду во рту, прооперировали, животное идет на... РИА Новости, 10.10.2025
комсомольск-на-амуре
ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Кошку по кличке Маруся из Комсомольска-на-Амуре, которой несколько дней назад малолетние живодеры подожгли петарду во рту, прооперировали, животное идет на поправку, сообщило городское АНО "Преданное сердце".
Несколько дней назад общество сообщало, что дети подожгли петарду у кошки во рту, животное было покалечено, не могло есть и пить. Ветврачи диагностировали перелом нижней челюсти, у Маруси был обожжен язык. Ее состояние стабилизировали, провели противошоковую терапию. На лечение и восстановление животного требовалось 40 тысяч рублей, был объявлен сбор средств.
"Мы знаем, что вы переживаете за Марусю! Марусю прооперировали, из наркоза вышла хорошо, главное ест, пьет. Мы бесконечно благодарны всем за помощь, за поддержку Маруси! Огромное спасибо врачам ветеринарной клиники "Дарвин". Спасибо", - сообщает общество зоозащиты на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Зоозащитники выложили на стене хостинга видео, где кошка ест, и написали, что для Маруси ищут дом.
Как сообщали РИА Новости в полиции региона, сотрудники начали проверку факта издевательства над животным, идет поиск малолетних преступников.