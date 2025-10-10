Рейтинг@Mail.ru
Американские военные начали прибывать в Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
21:36 10.10.2025
Американские военные начали прибывать в Израиль, сообщили СМИ
Американские военные начали прибывать в Израиль, сообщили СМИ
в мире
израиль
сша
ближний восток
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, сша, ближний восток, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта
Американские военные начали прибывать в Израиль, сообщили СМИ

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Американские военные начали прибывать в Израиль в рамках создания гражданско-военного координационного центра, который займется наблюдением за реализацией договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По данным источника, в Израиле будет размещено около 200 военнослужащих США. Их основная задача - контроль за выполнением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечению безопасности, а также мониторинг усилий по формированию гражданского управления в анклаве.
Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие - из командований США. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью. В Пентагоне подчеркнули, что создание центра находится на ранней стадии и займет несколько недель.
"Это займет несколько дней, возможно, недель - процесс не произойдет за одну ночь",- заявил американский чиновник.
По информации CNN, координационный центр будет использоваться представителями разных стран, неправительственных организаций и частного сектора, чтобы "избежать хаоса и обеспечить слаженную работу гуманитарных структур".
