Американские военные начали прибывать в Израиль, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Американские военные начали прибывать в Израиль в рамках создания гражданско-военного координационного центра, который займется наблюдением за реализацией договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По данным источника, в Израиле будет размещено около 200 военнослужащих США. Их основная задача - контроль за выполнением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечению безопасности, а также мониторинг усилий по формированию гражданского управления в анклаве.
Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие - из командований США. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью. В Пентагоне подчеркнули, что создание центра находится на ранней стадии и займет несколько недель.
"Это займет несколько дней, возможно, недель - процесс не произойдет за одну ночь",- заявил американский чиновник.
По информации CNN, координационный центр будет использоваться представителями разных стран, неправительственных организаций и частного сектора, чтобы "избежать хаоса и обеспечить слаженную работу гуманитарных структур".