МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что американский президент Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, а также поблагодарила Россию за поддержку Трампа.
"Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию за урегулирование восьми войн! Нобелевский комитет уже утратил доверие. Спасибо, Кремль, за поддержку президента США!" - написала законодатель на своей странице в соцсети X.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение комитета, заявил, что для этой организации политика важнее самого мира. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, что нанесло авторитету награды огромный ущерб.
Норвежский Нобелевский комитет назвал Мачадо "одним из самых выдающихся примеров гражданской доблести в Латинской Америке последних лет" и "ключевой и объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разделена". Оппозиционерка со своей стороны заявила, что присужденная ей премия якобы является признанием борьбы граждан ее страны за свободы.
Мачадо, основательница политического движения Vente Venezuela, в 2023 году была отстранена от занятия государственных должностей, что побудило ее поддержать президентскую кандидатуру Эдмунда Гонсалеса на выборах в июле 2024 года. В том же году прокуратура открыла против нее расследование по обвинениям в государственной измене и заговоре после того, как она поддержала проект закона США об усилении экономических санкций против Венесуэлы. Оппозиционерка с января текущего года не появлялась на публичных мероприятиях, но утверждает, что находится в Каракасе.