03:49 10.10.2025 (обновлено: 03:50 10.10.2025)
В Госдуме захотели принять меры против игрушек устрашающего вида
В Госдуме захотели принять меры против игрушек устрашающего вида

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы на круглом столе "Игрушки как канал скрытой пропаганды" предложили принять меры против распространения в стране игрушек устрашающего вида, пишет "Коммерсант".
"Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны", — отметила председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев
1 октября, 23:21
Ссылаясь на оценки психологов, она подчеркнула, что современные игрушки "под влиянием западной культуры" становятся настолько устрашающими, что могут стать причиной фобий и психических нарушений у детей.
"Клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим",— сказала Лантратова.
По данным издания, в качестве меры противодействия распространению опасных для детской психики игрушек депутаты подготовили законопроект о психолого-педагогической экспертизе товаров для детей.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Совфеде предложили запретить распространение дипфейков
8 октября, 12:20
 
Госдума РФЯна ЛантратоваОбществоигрушкизаконопроект
 
 
