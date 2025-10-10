В Госдуме захотели принять меры против игрушек устрашающего вида

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы на круглом столе "Игрушки как канал скрытой пропаганды" предложили принять меры против распространения в стране игрушек устрашающего вида, пишет "Коммерсант"

"Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны", — отметила председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова

Ссылаясь на оценки психологов, она подчеркнула, что современные игрушки "под влиянием западной культуры" становятся настолько устрашающими, что могут стать причиной фобий и психических нарушений у детей.

"Клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим",— сказала Лантратова.