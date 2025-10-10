Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о Мачадо

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Норвежский Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о лауреате премии мира до ее обнародования в пятницу на фоне резко выросшего размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

"Когда мы сегодня утром узнали об этом исходе на рынке ставок, мы задались вопросом, не может ли это быть утечкой информации. Один из вариантов - утечка информации от частных лиц, но более вероятно, что это какая-то форма цифровой утечки... У нас нет объяснений, но мы сделаем всё возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или причина кроется в чём-то в нашей системе", - заявил Харпвикен в интервью изданию, подтвердив возможные утечки.