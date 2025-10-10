Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о Мачадо

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Норвежский Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о лауреате премии мира до ее обнародования в пятницу на фоне резко выросшего размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.
По данным норвежской газеты Finansavisen, Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но в ночь на пятницу её шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом. Издание пишет о трёх пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы делали на победу Мачадо крупные ставки: в общей сложности на эти ставки они потратили более 181 тысячи долларов. Кроме того, по информации Finansavisen, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности три пользователя смогли получить прибыль в размере около 90 тысяч долларов, отмечает газета.
"Когда мы сегодня утром узнали об этом исходе на рынке ставок, мы задались вопросом, не может ли это быть утечкой информации. Один из вариантов - утечка информации от частных лиц, но более вероятно, что это какая-то форма цифровой утечки... У нас нет объяснений, но мы сделаем всё возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или причина кроется в чём-то в нашей системе", - заявил Харпвикен в интервью изданию, подтвердив возможные утечки.
Он добавил, что комитет будет держать эту информацию в строжайшем секрете до момента объявления.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.