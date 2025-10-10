Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем

СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости. Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын на торжественном собрании в честь 80-летия партии заявил, что будет вести страну вперёд, сохраняя единую волю с народом, на верности которому зиждется вся история партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, мероприятие состоялось в четверг на стадионе "1 мая" в Пхеньяне . В собрании приняли участие партийные и государственные деятели, военнослужащие, трудящиеся и учащаяся молодёжь столицы, а также зарубежные делегации из дружественных стран и объединений соотечественников.

Когда Ким Чен Ын вышел на трибуну под звуки марша, в небе над столицей вспыхнули фейерверки. Все участники воздали почести "выдающемуся вождю" , который открыл период бурного развития в строительстве революционной партии. Дети вручили ему букеты цветов и поздравили зарубежных гостей и ветеранов.

На арене состоялась церемония поднятия государственного флага КНДР и флага ТПК. Ким Чен Ын выступил с речью.

"С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем", — сказал он.

В своей речи лидер КНДР подчеркнул, что основой всех побед партии на протяжении восьмидесятилетней истории является народ, его доверие и верность.

"История, посвящённая народу, история, прошедшая при опоре на народ — именно в этом есть фактор славы и всех побед нашей партии", — заявил он.

По словам лидера, с момента основания партии в КНДР воздвигнуто "достойное и могучее социалистическое государство, преданное мечтам и идеалам народа", а все перемены и достижения этих десятилетий стали возможны благодаря неизменной сплочённости партии и граждан.

Он отметил, что в ходе борьбы партия "прошла никем не проторённый путь и создала историю эпохальных перемен", всегда руководствуясь высокими идеалами самостоятельности и социализма.

Ким Чен Ын завершил выступление утверждением, что сила и великая жизненность Трудовой партии Кореи основаны на неразрывной связи с народом.

"В отрыве от народа не может существовать наша партия, а она называется великой именно благодаря великому народу — такова железная истина, которая не изменялась и не изменится ни вчера, ни сегодня, ни завтра", — отметил он.