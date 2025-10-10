Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем

СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости. Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын на торжественном собрании в честь 80-летия партии заявил, что будет вести страну вперёд, сохраняя единую волю с народом, на верности которому зиждется вся история партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, мероприятие состоялось в четверг на стадионе "1 мая" в Пхеньяне. В собрании приняли участие партийные и государственные деятели, военнослужащие, трудящиеся и учащаяся молодёжь столицы, а также зарубежные делегации из дружественных стран и объединений соотечественников.
Когда Ким Чен Ын вышел на трибуну под звуки марша, в небе над столицей вспыхнули фейерверки. Все участники воздали почести "выдающемуся вождю" , который открыл период бурного развития в строительстве революционной партии. Дети вручили ему букеты цветов и поздравили зарубежных гостей и ветеранов.
На арене состоялась церемония поднятия государственного флага КНДР и флага ТПК. Ким Чен Ын выступил с речью.
"С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем", — сказал он.
В своей речи лидер КНДР подчеркнул, что основой всех побед партии на протяжении восьмидесятилетней истории является народ, его доверие и верность.
"История, посвящённая народу, история, прошедшая при опоре на народ — именно в этом есть фактор славы и всех побед нашей партии", — заявил он.
По словам лидера, с момента основания партии в КНДР воздвигнуто "достойное и могучее социалистическое государство, преданное мечтам и идеалам народа", а все перемены и достижения этих десятилетий стали возможны благодаря неизменной сплочённости партии и граждан.
Он отметил, что в ходе борьбы партия "прошла никем не проторённый путь и создала историю эпохальных перемен", всегда руководствуясь высокими идеалами самостоятельности и социализма.
Ким Чен Ын завершил выступление утверждением, что сила и великая жизненность Трудовой партии Кореи основаны на неразрывной связи с народом.
"В отрыве от народа не может существовать наша партия, а она называется великой именно благодаря великому народу — такова железная истина, которая не изменялась и не изменится ни вчера, ни сегодня, ни завтра", — отметил он.
В собрании приняли участие руководящие работники министерств, центральных ведомств и вооружённых сил, участники эстафетного бега с письмом верности, трудящиеся и молодёжь Пхеньяна, а также члены поздравительных делегаций соотечественников из Японии, Китая и других стран. Присутствовали гости из зарубежных партий, правительств и международных организаций, дипломаты и члены семей ветеранов антияпонской борьбы. Посетила собрание и российская делегация.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев наряду с главами других иностранных делегаций в качестве гостя присутствовал на торжестве.
