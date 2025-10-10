Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kndr-2047420981.html
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем - РИА Новости, 10.10.2025
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем
Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын на торжественном собрании в честь 80-летия партии заявил,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T04:14:00+03:00
2025-10-10T04:14:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
япония
ким чен ын
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg
https://ria.ru/20250929/kndr-2045245006.html
https://ria.ru/20250509/kndr-2015899402.html
https://ria.ru/20251009/medvedev-2047360842.html
кндр (северная корея)
пхеньян
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fecff533655df0e3c237aca38f70347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, япония, ким чен ын, дмитрий медведев, единая россия
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Япония, Ким Чен Ын, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем

Ким Чен Ын пообещал вместе с народом сделать КНДР социалистическим раем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости. Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын на торжественном собрании в честь 80-летия партии заявил, что будет вести страну вперёд, сохраняя единую волю с народом, на верности которому зиждется вся история партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, мероприятие состоялось в четверг на стадионе "1 мая" в Пхеньяне. В собрании приняли участие партийные и государственные деятели, военнослужащие, трудящиеся и учащаяся молодёжь столицы, а также зарубежные делегации из дружественных стран и объединений соотечественников.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
КНДР призвала переосмыслить роль ООН
29 сентября, 21:22
Когда Ким Чен Ын вышел на трибуну под звуки марша, в небе над столицей вспыхнули фейерверки. Все участники воздали почести "выдающемуся вождю" , который открыл период бурного развития в строительстве революционной партии. Дети вручили ему букеты цветов и поздравили зарубежных гостей и ветеранов.
На арене состоялась церемония поднятия государственного флага КНДР и флага ТПК. Ким Чен Ын выступил с речью.
"С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем", — сказал он.
В своей речи лидер КНДР подчеркнул, что основой всех побед партии на протяжении восьмидесятилетней истории является народ, его доверие и верность.
"История, посвящённая народу, история, прошедшая при опоре на народ — именно в этом есть фактор славы и всех побед нашей партии", — заявил он.
Но Гван Чхоль - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России
9 мая, 03:32
По словам лидера, с момента основания партии в КНДР воздвигнуто "достойное и могучее социалистическое государство, преданное мечтам и идеалам народа", а все перемены и достижения этих десятилетий стали возможны благодаря неизменной сплочённости партии и граждан.
Он отметил, что в ходе борьбы партия "прошла никем не проторённый путь и создала историю эпохальных перемен", всегда руководствуясь высокими идеалами самостоятельности и социализма.
Ким Чен Ын завершил выступление утверждением, что сила и великая жизненность Трудовой партии Кореи основаны на неразрывной связи с народом.
"В отрыве от народа не может существовать наша партия, а она называется великой именно благодаря великому народу — такова железная истина, которая не изменялась и не изменится ни вчера, ни сегодня, ни завтра", — отметил он.
В собрании приняли участие руководящие работники министерств, центральных ведомств и вооружённых сил, участники эстафетного бега с письмом верности, трудящиеся и молодёжь Пхеньяна, а также члены поздравительных делегаций соотечественников из Японии, Китая и других стран. Присутствовали гости из зарубежных партий, правительств и международных организаций, дипломаты и члены семей ветеранов антияпонской борьбы. Посетила собрание и российская делегация.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев наряду с главами других иностранных делегаций в качестве гостя присутствовал на торжестве.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев оценил отношения России и КНДР
9 октября, 18:44
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянЯпонияКим Чен ЫнДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала