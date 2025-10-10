https://ria.ru/20251010/kndr-2047414971.html
Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне и лично поблагодарил их, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 10.10.2025
Ким Чен Ын приобнял певца Shaman после концерта в Пхеньяне
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне и лично поблагодарил их, передает Центральное телеграфное агентство Кореи
(ЦТАК).
На концерте в театре "Мансудэ" выступили популярные певцы России, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой "Тодес" и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. Концерт был приурочен к 80-летию основания Трудовой партии Кореи.
"Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства", - говорится в заявлении ЦТАК.
Кроме того, российским артистам передали корзину цветов от имени Ким Чен Ына.
Судя по фотографиям, которые иллюстрируют новость, одним из выступавших на концерте был заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов). На одной из фотографий видно, как улыбающийся Ким Чены Ын приобнимает артиста в кожаной куртке, стоящего на сцене на фоне девушек в кокошниках.