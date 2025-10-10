МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне и лично поблагодарил их, передает Глава КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне и лично поблагодарил их, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На концерте в театре "Мансудэ" выступили популярные певцы России, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой "Тодес" и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. Концерт был приурочен к 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

"Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства", - говорится в заявлении ЦТАК.

Кроме того, российским артистам передали корзину цветов от имени Ким Чен Ына.