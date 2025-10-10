Рейтинг@Mail.ru
На юго-западе Москвы появились два спортивных кластера
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:04 10.10.2025 (обновлено: 15:04 22.10.2025)
На юго-западе Москвы появились два спортивных кластера
На юго-западе Москвы появились два спортивных кластера
москва, ясенево, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Ясенево, Петр Бирюков
На юго-западе Москвы появились два спортивных кластера

В Ясенево и Северном Бутово обустроили два спортивных кластера

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСовременный спорткластер на юго-западе Москвы
Современный спорткластер на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Современный спорткластер на юго-западе Москвы
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили два современных спорткластера на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках проектов благоустройства в этом году созданы два крупных спортивных кластера на территории Юго-Западного административно округа - в районах Ясенево и Северное Бутово. В новых пространствах местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе, кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что спортивная зона появилась в Бутовском лесопарке между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом.
"Оборудованы площадки для баскетбола, волейбола, большого и настольного тенниса, обустроено футбольное поле. Созданы зоны с разнообразными силовыми тренажерами, комплексами для воркаута и полосой препятствий в стиле "Русский ниндзя", детские площадки, зоны отдыха. В районе Ясенево на территории площадью более трех гектаров создано полноразмерное футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками, зоны для воркаута и силовых тренажеров. В этом спорткластере можно сыграть в настольный теннис, шашки и шахматы, там есть комплекс для отработки приемов бокса и детская игровая зона", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работы по созданию комфортной городской среды ведутся постоянно. Так, в 2024 году на юго-западе Москвы появились новые спортивные зоны на Нагорной улице, Литовском бульваре и Ломоносовском проспекте.
