На юго-западе Москвы появились два спортивных кластера

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили два современных спорткластера на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проектов благоустройства в этом году созданы два крупных спортивных кластера на территории Юго-Западного административно округа - в районах Ясенево и Северное Бутово. В новых пространствах местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе, кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что спортивная зона появилась в Бутовском лесопарке между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом.

"Оборудованы площадки для баскетбола, волейбола, большого и настольного тенниса, обустроено футбольное поле. Созданы зоны с разнообразными силовыми тренажерами, комплексами для воркаута и полосой препятствий в стиле "Русский ниндзя", детские площадки, зоны отдыха. В районе Ясенево на территории площадью более трех гектаров создано полноразмерное футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками, зоны для воркаута и силовых тренажеров. В этом спорткластере можно сыграть в настольный теннис, шашки и шахматы, там есть комплекс для отработки приемов бокса и детская игровая зона", - пояснил Бирюков.