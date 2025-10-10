Рейтинг@Mail.ru
Китай введет специальный портовый сбор для американских судов - РИА Новости, 10.10.2025
10:15 10.10.2025 (обновлено: 10:53 10.10.2025)
Китай введет специальный портовый сбор для американских судов
Китай введет специальный портовый сбор для американских судов - РИА Новости, 10.10.2025
Китай введет специальный портовый сбор для американских судов
Китай, начиная с 14 октября, вводит специальный портовый сбор для судов США, следует из заявления министерства транспорта КНР. РИА Новости, 10.10.2025
китай, сша, экономика
Китай, США, Экономика
Китай введет специальный портовый сбор для американских судов

Китай с 14 октября вводит специальный портовый сбор для американских судов

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай, начиная с 14 октября, вводит специальный портовый сбор для судов США, следует из заявления министерства транспорта КНР.
Как отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства в пятницу, с 14 октября Китай начнет взимать специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций.
Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.
«
"С 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода. Транспортные средства водоизмещением менее одной тонны нетто будут округляться до одной тонны нетто.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле этого года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
КНР выразила протест из-за внесения США китайских компаний в черный список
