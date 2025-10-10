Китай введет специальный портовый сбор для американских судов

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай, начиная с 14 октября, вводит специальный портовый сбор для судов США, следует из заявления министерства транспорта КНР.
Как отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства в пятницу, с 14 октября Китай начнет взимать специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций.
Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.
"С 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода. Транспортные средства водоизмещением менее одной тонны нетто будут округляться до одной тонны нетто.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле этого года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.