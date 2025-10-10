КНР выразила протест из-за внесения США китайских компаний в черный список

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения США китайских компаний в "черный список" по торговле, примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Китай решительно выступает против этого, китайская сторона призывает США как можно скорее исправить свои ошибочные действия и примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства в пятницу.
В минторге США отмечали, что решение принято "в связи с действиями этих организаций, противоречащими национальным интересам и внешней политике США". Из общего числа свыше половины зарегистрированы в Китае, часть – в Турции, остальные – в ОАЭ.
