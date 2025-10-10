Рейтинг@Mail.ru
КНР выразила протест из-за внесения США китайских компаний в черный список - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kitaj-2047453490.html
КНР выразила протест из-за внесения США китайских компаний в черный список
КНР выразила протест из-за внесения США китайских компаний в черный список - РИА Новости, 10.10.2025
КНР выразила протест из-за внесения США китайских компаний в черный список
Китай решительно выступает против внесения США китайских компаний в "черный список" по торговле, примет необходимые меры для защиты законных интересов своих... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:12:00+03:00
2025-10-10T10:12:00+03:00
в мире
китай
сша
турция
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20250928/kitay-2044777714.html
китай
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, турция, экономика
В мире, Китай, США, Турция, Экономика
КНР выразила протест из-за внесения США китайских компаний в черный список

Минкоммерции КНР выступило против внесения США китайских фирм в черный список

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения США китайских компаний в "черный список" по торговле, примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее в октябре министерство торговли США внесло 29 организаций из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в "черный список", ограничивающий экспорт и реэкспорт товаров.
«
"Китай решительно выступает против этого, китайская сторона призывает США как можно скорее исправить свои ошибочные действия и примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства в пятницу.
В минторге США отмечали, что решение принято "в связи с действиями этих организаций, противоречащими национальным интересам и внешней политике США". Из общего числа свыше половины зарегистрированы в Китае, часть – в Турции, остальные – в ОАЭ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Китай дискредитирует американские санкции против России
28 сентября, 08:00
 
В миреКитайСШАТурцияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала