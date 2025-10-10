Рейтинг@Mail.ru
В Киеве усилили полицейские патрули из-за перебоев с электроэнергией - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kiev-2047503240.html
В Киеве усилили полицейские патрули из-за перебоев с электроэнергией
В Киеве усилили полицейские патрули из-за перебоев с электроэнергией - РИА Новости, 10.10.2025
В Киеве усилили полицейские патрули из-за перебоев с электроэнергией
Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:15:00+03:00
2025-10-10T13:15:00+03:00
в мире
киев
киевская область
виталий кличко
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
киев
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, киевская область, виталий кличко, украина
В мире, Киев, Киевская область, Виталий Кличко, Украина
В Киеве усилили полицейские патрули из-за перебоев с электроэнергией

В Киеве из-за блэкаута усилили патрульные наряды спецназом и кинологами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа.
Ранее в пятницу украинское агентство РБК-Украина передавало, что в Киевской области введены экстренные отключения электричества.
"Полиция Киева увеличила количество нарядов во время частичного блэкаута… Сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы задействованы, чтобы обеспечить безопасность граждан, оперативно реагировать на вызовы и помогать жителям в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в условиях отключения электроэнергии. Сейчас увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
В миреКиевКиевская областьВиталий КличкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала