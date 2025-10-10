В Киеве усилили полицейские патрули из-за перебоев с электроэнергией

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа.
Ранее в пятницу украинское агентство РБК-Украина передавало, что в Киевской области введены экстренные отключения электричества.
"Полиция Киева увеличила количество нарядов во время частичного блэкаута… Сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы задействованы, чтобы обеспечить безопасность граждан, оперативно реагировать на вызовы и помогать жителям в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в условиях отключения электроэнергии. Сейчас увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.
