Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Украинское агентство РБК-Украина ранее в пятницу передавало, что в Киевской области введены экстренные отключения света.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.