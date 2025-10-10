https://ria.ru/20251010/kiev-2047459123.html
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве - РИА Новости, 10.10.2025
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве
Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:41:00+03:00
2025-10-10T10:41:00+03:00
2025-10-10T10:43:00+03:00
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Украинское агентство РБК-Украина ранее в пятницу передавало, что в Киевской области введены экстренные отключения света.
"Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Метро работает с перебоями, цены на такси резко подскочили, доехать на правый берег стоит от тысячи гривен (24 доллара – ред.), в метро и наземном транспорте давка. Поезда по зеленой ветке метро ходят только по правому берегу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
издания.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.