Учебные заведения Киева перевели на дистанционное обучение

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Учебные заведения Киева переведены на дистанционное обучение из-за отсутствия света и воды в части города после взрывов, сообщает городская администрации.

"Из-за отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации… Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.