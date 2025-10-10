Учебные заведения Киева перевели на дистанционное обучение

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Учебные заведения Киева переведены на дистанционное обучение из-за отсутствия света и воды в части города после взрывов, сообщает городская администрации.
Украинское агентство РБК-Украина ранее в пятницу передавало, что в Киевской области введены экстренные отключения света.
"Из-за отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации… Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Власти Киева также отметили, что в заведениях организована работа дежурных групп и классов, однако призвали родителей оставлять по возможности детей дома.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.
В Киеве изменили движение поездов метро
Вчера, 07:58