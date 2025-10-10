Рейтинг@Mail.ru
Учебные заведения Киева перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 10.10.2025
09:39 10.10.2025
Учебные заведения Киева перевели на дистанционное обучение
Учебные заведения Киева перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 10.10.2025
Учебные заведения Киева перевели на дистанционное обучение
Учебные заведения Киева переведены на дистанционное обучение из-за отсутствия света и воды в части города после взрывов, сообщает городская администрации.
в мире
киев
киевская область
виталий кличко
киев
киевская область
в мире, киев, киевская область, виталий кличко
В мире, Киев, Киевская область, Виталий Кличко
Учебные заведения Киева перевели на дистанционное обучение

Учебные заведения Киева перешли на дистанционное обучение из-за блэкаута

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Учебные заведения Киева переведены на дистанционное обучение из-за отсутствия света и воды в части города после взрывов, сообщает городская администрации.
Украинское агентство РБК-Украина ранее в пятницу передавало, что в Киевской области введены экстренные отключения света.
"Из-за отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации… Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Власти Киева также отметили, что в заведениях организована работа дежурных групп и классов, однако призвали родителей оставлять по возможности детей дома.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.
