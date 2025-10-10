Рейтинг@Mail.ru
В Киеве изменили движение поездов метро - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kiev-2047434988.html
В Киеве изменили движение поездов метро
В Киеве изменили движение поездов метро - РИА Новости, 10.10.2025
В Киеве изменили движение поездов метро
Движение поездов метро Киева изменено из-за сложной ситуации с электроснабжением, сообщает городская администрация. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T07:58:00+03:00
2025-10-10T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f02c4a314c0b18bc71fe683ec73130f5.jpg
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047434098.html
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047434660.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9697207e9bea33ef4fcee0051027dbab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве изменили движение поездов метро

В Киеве отменили движение поездов метро из-за проблем с электроснабжением

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗакрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Закрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Движение поездов метро Киева изменено из-за сложной ситуации с электроснабжением, сообщает городская администрация.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Сумской области Украины ввели графики аварийных отключений света
Вчера, 07:48
"Из-за сложной энергетической ситуации в столице сегодня движение поездов метрополитена начнется с изменениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что на некоторых участках поезда будут идти с опозданием, на некоторых оно просто невозможно и остановлено.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В подконтрольном Киеву Запорожье призвали ограничить потребление газа
Вчера, 07:54
Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов в Киеве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала