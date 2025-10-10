https://ria.ru/20251010/kiev-2047434988.html
В Киеве изменили движение поездов метро
В Киеве изменили движение поездов метро - РИА Новости, 10.10.2025
В Киеве изменили движение поездов метро
Движение поездов метро Киева изменено из-за сложной ситуации с электроснабжением, сообщает городская администрация. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T07:58:00+03:00
2025-10-10T07:58:00+03:00
2025-10-10T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f02c4a314c0b18bc71fe683ec73130f5.jpg
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047434098.html
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047434660.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9697207e9bea33ef4fcee0051027dbab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве изменили движение поездов метро
В Киеве отменили движение поездов метро из-за проблем с электроснабжением